Uzman tahmini: Konut satışıyla 1 milyon kişiye vatandaşlık verilmiş olabilir

Ekonomi yazarı Ussal Şahbaz, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) verilini paylaşarak 2015’ten bu yana 1 milyon yabancının konut satın alarak Türk vatandaşı olduğu tahminini paylaştı.

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2018’de alınan bir kararla yabancılara vatandaşlık için ev alımında öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti. Değişiklikle birlikte Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısındaki değer kaybı, yabancıların ev alımında rekorlar getirmişti.

Türkiye’de yabancılara martta satılan konut adedi, yıllık bazda yüzde 31 arttı. Bu durumun kiralar ve ev fiyatlar üzerinde de baskı oluşturması üzerine iktidar Türk vatandaşlığına başvuru şartında alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltileceği açıklamıştı.

Uzmanlar Türkiye’de kira ve konut satış fiyatlarının son dönemde görülmemiş hızla artmasının bir nedeninin de yabancılara konut satışı olduğunu söylüyor.

Dünya gazetesi yazarı Ussal Şahbaz, TEPAV verilerine göre 2015’ten bu yana 200 bin evin vatandaşlık için yabancıya satıldığını paylaştı. Şahbaz, 1 milyon kişinin bu yolla vatandaşlık almış olabileceğini yazdı.