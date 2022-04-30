İmamoğlu’dan Erdoğan’a teşekkür: ‘Terörist yakalama’ işini de bize havale etmiş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İBB’yi suçlayan açıklamalarına “Terör örgütü üyesi, şüphelisi vb suçluları yakalama görevi devletin kolluk güçlerinindir, İBB’nin değil” yanıtını verdi.

Fotoğraf: İBB

İstanbul polisi üç gün önce 30 yaşındaki Şafak D.’yi PKK soruşturması kapsamında gözaltına almış, ajanslara servis edieln haberde bu kişinin İBB’de Anadolu Yakası Sosyal Yardım Birimi’nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı belirtilmişti.

Ajanslar, Şafak D.’nin Şırnak’ta 2016’da PKK’lılardan elde edilen fotoğraflarda, PKK’lılarla birlikte elinde uzun namlulu silahla görüldüğünü geçmişti.

İBB yönetimiyse Şafak D.’nin proje bazlı ve sınırlı-süreli görev yapan bir eleman olduğu, maaşınıysa belediyeden almadığını belirtmiş, ayrıca Şafak D.’nin adli sicil kaydının temiz olduğu, daha önce de bir bakanlıkta stajyer olarak çalıştığını kaydetmişti.

Zanlının belediye binasında gözaltına alınmasıysa ‘İBB ve başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik kumpas benzeri girişimi’ olarak tanımlanmıştı.

Suudi Arabistan’dan dönerken gazetecilere konuşan Erdoğan da bu konuyu es geçmedi.

Erdoğan: Hesabını vermesi lazım

Polis, Şafak D.’nin gözaltına alınışına dair video paylaşmıştı. (Fotoğraf: AA)

Şafak D.’nin görüntülendiği fotoğrafa değinen Erdoğan, “Her şeyden önce tabii bu fotoğraf bir delildir, bir ispattır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bunun hesabını vermesi lazım” dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: “Neden böyle bir teröristi istihdam ettiği, neden teröristlerin müracaat ettiği kapı olduğu ve neden onlara mali imkanlar sağlandığı sorularının cevabının verilmesi lazım. Elbette seçim öncesi verilmiş sözler var. PKK’nın uzantısı konumundaki partiye verilen sözler var. Bundan sonraki süreç de tabii özellikle yargının sürecidir. Yargı da zaten gereğini yapacaktır, ben öyle inanıyorum, öyle de olması lazım. Zira, Türkiye bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletinde de devletin kurumlarının içerisinde bu tür teröristlerin iş bulması ve bu teröristlerin oralarda belli makamları elde etmeleri asla kabul edilemez. Yani siz bir taraftan günahsız birçok insanı kapının önüne koyacaksınız, öbür taraftan da boşalan yerlere bu teröristleri alıp yerleştireceksiniz. İlla boşalan yere de gerek yok, icabında bunlara zaten yer hazırlanabiliyor. Şu an itibarıiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi de eminim yargı önünde bunun hesabını verecektir.”

İmamoğlu’nun yanıtı

İmamoğlu’ysa Erdoğan’a Twitter’dan şu yanıtı verdi: “Cumhurbaşkanının İBB’ye yönelik suçlamalarını dinledim. Belli ki yapamadıkları metroları yapmak, altyapı yatırımlarını tamamlamak yetmemiş. Cumhurbaşkanı, hükümetinin sorumluluğundaki ‘terörist yakalama’ işini de bize havale etmiş. İBB’ye güveni için kendisine teşekkürler.

Sayın cumhurbaşkanı; terör örgütü üyesi, şüphelisi vb suçluları yakalama görevi devletin kolluk güçlerinindir, İBB’nin değil. İBB işe alımlarda tüm yasal uygulamaları gerçekleştiriyor. Önce ‘terörist‘ yakalamak için neden sekiz gün beklenip şov yaparak yakalama yapıldığının izahını isteyin. Ardından da tıpkı MOBESE servisi gibi bu görüntülerin de Emniyet’ten yandaş gazetecilere nasıl servis edildiğini sorgulayın.

Maşallah yani baksanıza İstanbul emniyeti, haber ajanslarına rakip olmuş. Yargının asıl işi günü geldiğinde bu konular olacaktır. Allahım mübarek Ramazan ayında bizleri iftiralardan ve iftiracılardan koru.”