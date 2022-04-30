Soylu’ya öyle esti: İmamoğlu tarihin en kötü belediye başkanıymış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu belediyede proje bazlı çalışan bir kişinin tutuklanması üzerinden hedef aldı. Soylu ayrıca İmamoğlu’nun tarihin en kötü belediye başkanı olduğunu savundu.

Fotoğraflar: İBB/AA

İstanbul polisi üç gün önce 30 yaşındaki Şafak D.’yi PKK soruşturması kapsamında gözaltına almış, söz konusu kişinin İBB’de Anadolu Yakası Sosyal Yardım Birimi’nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı iddia edilmişti.

İBB yönetimiyse Şafak D.’nin proje bazlı ve sınırlı-süreli görev yapan bir eleman olduğunu, maaşını belediyeden almadığını açıklamış ayrıca Şafak D.’nin adli sicil kaydının temiz olduğunu ve daha önce de bir bakanlıkta stajyer olarak çalıştığını kaydetmişti.

Söz konusu süreçte ayrıca Şafak D.’nin PKK’lılarla birlikte elinde uzun namlulu silahla görüldüğü bir kare servis edilmişti.

Fotoğraf için bugün konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’sa “Her şeyden önce tabii bu fotoğraf bir delildir, bir ispattır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bunun hesabını vermesi lazım” dedi.

İmamoğlu söz konusu açıklamanın ardından Erdoğan’a bir sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi: “Cumhurbaşkanı, hükümetinin sorumluluğundaki ‘terörist yakalama’ işini de bize havale etmiş. İBB’ye güveni için kendisine teşekkürler. Sayın cumhurbaşkanı; terör örgütü üyesi, şüphelisi vb suçluları yakalama görevi devletin kolluk güçlerinindir, İBB’nin değil.”

Son olarak Erdoğan’la İmamoğlu arasındaki polemiğe Soylu da dahil oldu.

Soylu kendi argümanlarını sunduğu Twitter paylaşımında İmamoğlu’nun ‘tarihin en kötü belediye başkanı‘ olduğunu öne sürdü.

Bakan Soylu’nun paylaşımı şöyle: “İstanbullu 3 yıldır yanan, şoförsüz yürüyen araçları; kar altındayken balıkçıda kalkan yiyen, işinden çok tatilde olan beceriksizleri gördü.

3 yıldır İstanbul’da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı!

Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. İBB’ye işe aldığı teröristi, yakalamamızdan şikayetçi yüzsüz!

Türk Polis Teşkilatı’na teröristi yakaladığı için iftira atan cahil; sana haber verselerdi de, ortakların HDPKK’ya ispiyonlayıp, teröristi kaçırtsa mıydın? İBB’deki teröristi yakaladıkları için Emniyet Teşkilatı’nı yargılanmakla tehdit eden kendini bilmez; cezaevindeki suçluların, katillerin, darbecilerin, FETÖ’cülerin, Demirtaş’ların Kavala’ların sevicisi, bu iş büyükelçilere yaptığın peşkirciliğe benzemez. Haddini bil.“