Borsada ‘ne alırsan al’ dönemi bitti mi?

Borsa İstanbul (BİST) şirketlerinin kar performansındaki sürpriz düşüşler, artık borsada ‘ne alırsan al’ döneminin bittiğini gösteriyor.

Bazı şirketlerde finansal performansın pandemindeki ivmeyi kaybetmesi, hisse portföylerini de değiştiriyor. Bu dönemki belirsizlik ortadan kalktığında yeni ‘yıldız’ hisselerin ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Dört bilinmeyenli dönem

Bu dönem aynı zamanda emeklilik fonu yatırımı için de kritik. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha sıkı politikalara geçişi, emtia fiyatlarının fırlaması ve dolar tüm paralara karşı değer kazanması dışında Türkiye’de faizlerin para politikasıyla bağının koparılması, emeklilik fonu yatırımcısının profesyonel fon yöneticilerinin stratejisini yakından takip etmesini gerektiriyor.

Nisanda en çok endeks fonları kazandırdı

Yılda 12 defa fon portföyünü değiştirme imkanı bulunan bireysel yatırımcıların, birikimini yükselen enflasyon karşısında ezdirmemenin yolunu bulabilmesi için daha düşük riskli fonları da kapsayan bir fon sepeti yapması öneriliyor.

Dünya Gazetesi’nden Berfin Nilgün Çipa ve Barış Erkaya, son bir ayda getiri bazında her bir fon kategorisinin şampiyon emeklilik fonlarını araştırdı.

Analize göre nisanda en çok getiren emeklilik fonu kategorisi endeks fonları oldu.

Onu hisse senedi fonları izledi. Katkı fonları, değişken fonlar ve standart fonlar bunları takip ederken, en az getirense dar bir fon kategorisi olan yaşam döngüsü ve hedef fonlarıydı. Kıymetli maden fonları nisanda net zarar yazdı.

Fon portföyünü değiştireceklere uyarı

Analistler emeklilik fonu yatırımcılarının artık özellikle hisse senedi fonlarına daha detaycı yaklaşmasını tavsiye ediyor. Karlılığını artırmaya devam eden ve ucuz kalmış hisselerle portföyünü değiştiren emeklilik fonlarının daha yüksek performans sergileyeceği bir döneme girildiği belirtiliyor.

Ayrıca borsanın düştüğü ve hisse senetlerinin ucuzladığı bu dönemde portföyündeki hisse oranını daha ucuz fiyatlardan artıran emeklilik fonlarının endeksteki yeniden yukarı çıkışta yüksek performans yakalaması da olası görülüyor.