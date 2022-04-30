Uzmanlar anlattı: Çocuğunuzun arkadaşını gözünüz tutmadıysa ne yapmalısınız?

Her anne-babanın çocuk yetiştirme sürecinin bir noktasında başına gelebilecek bir durum: Çocuğunun arkadaşından hoşlanmamak ya da onaylamamak. Bu duruma nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda uzmanlar ne diyor?

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Belki kullandığı dil, yaşıtlarına ya da yetişkinlere davranış şekli ya da okul hayatı… Bir nedenle çocuğunuzu kötü etkilediğine inandığınız arkadaşıyla ilgili ne yapmalısınız?

Huffington Post’a konuşan klinik psikolog Cindy T. Graham ile Pozitif Ebevenylik Çözümlerinin kurucusu, yazar Amy McCready konuya nasıl yaklaşılması gerektiğini anlattı.

Uzman tavsiyelerinden çıkan ana başlıklar şöyle:

Neden sevmediğinizi düşünün

Öncelikle bu arkadaşlık ilişkisini neden sevmediğinizi düşünün. Hisleriniz makul mu? Arkadaşını kişisel değerleriniz, önyargınız veya fikirleriniz nedeniyle mi sevmiyorsunuz? Çocuğunuz bu arkadaşlıkta farklı bir şekilde yararlanıyor ya da arkadaşıyla sizin fark edebileceğinizden daha fazla ortak noktaya sahip olabilir.

Belki de asıl hoşlanmadığınız çocuk değil anne-babasıdır. Günümüzün politik ikliminde, anne-babalar görüşleri kendi fikirleriyle örtüşmeyen ailelerle etkileşime girmek durumunda kalabiliyor.

Çocuğunuzla arkadaşı hakkında konuşun

Önyargılarınız bir saniyeliğine kenara bırakıp çocuğunuzla söz konusu arkadaşı hakkında konuşun. Neden onlarla takılmayı sevdiğini ya da birlikte ne yapmaktan hoşlandıklarını sorun. Ne söyleyeceklerini dinleyin. Açık fikirli olun.

Bu çocuğunuzla bağ kurmak için güzel bir fırsat olduğu gibi size arkadaşının kişiliği hakkında bir şeyler öğrenme şansı da verir. Belki de daha önce fark edemediğiniz yönlerini…

Örneğin bazen çocuklar stresli durumlarda kendilerini mesafeli veya şımarık gösterebilirler. Aşina olmadıkları yetişkinlerle tanışmak saygısızca nitelendirilebilecek davranışlar sergilemelerini tetikleyebilir.

Ayrıca kendinizi o çocuğun yerine koyun. Onun ya da ailesinin mücadele etmek zorunda olduğu şeyler davranışlarını etkiliyor olabilir.

Arkadaşını ve ailesini yakından tanıyın

Arkadaşı ve ailesiyle zaman geçirin. Bu, onların farklı bi tarafını görmenizi sağlayabilir. Arkadaşını ve onun ailesini çocuğunuzun gözünden görmeye çalışın.

Davranışını yargılayın kendisini değil

Eğer arkadaşı hoşunuza gitmeyen bir şey yaparsa bu davranışın sizi endişelendirdiğini çocuğunuzla paylaşabilirsiniz. Ancak bu davranış nedeniyle varsayımda ya da suçlamada bulunmaktan kaçının.

Davranışı hakkında çocuğunuza yorum yapıp ve neden aynı davranışı sergilememesi gerektiğini anlatın.

Arkadaşlığının tehlikeli olduğunu düşünyorsanız devreye girin

Çocuğunuz arkadaşından hoşlanmakla tehlikeli olabileceğini düşünmek arasında fark var. Eğer ikincisi söz konusuysa hemen müdahale edin.

Arkadaş olmalarını yasaklamadan bazı sınırlar koyun. Örneğin sizin evde buluşmalarını sağlayarak gözünüzü üzerlerinde tutun ya da o arkadaşıyla dışardaysa eve dönüş saatini öne alın.

Çocuğunuzun davranışlarındaki olumsuz yönde değişiklikler dikkat edin. Bu, arkadaşlığının sağlıksız olabileceğini gösterebilir. Dikkat edilmesi gereken işaretler notlarında ani düşüş ya da eksiden sevdikleri aktiviteleri artık yapmamaları olabilir.

İyi arkadaşın ne demek olduğunu anlatın

Bu fırsatı sağlıklı bir arkadaşlık ilişkisinin neye benzediğini ya da nasıl hissettirdiğini anlatmak için kullanın. Güven, saygı, birbirinin arkasını kollama gibi niteliklerden bahsedin.

Unutmayın siz de bir zamanlar çocuktunuz

Çocuklar ve gençler için kim olduklarını çözmeye çalışırken bazı farklı dönemlerde geçmeleri normaldir.

Şunu düşünün belki de çocukken bir arkadaşınızın anne-babasının istemediği arkadaşı sizdiniz. Bunu aklınızın bir köşesinde tutmak çocuklarınızın arkadaşlarına karşı daha anlayışlı olmanızı sağlayabilir.

Ayrıca unutmayın çocuğunuz sizinkinden farklı bir zamanda büyüyor.

Bazen zamana bırakmak da çözüm olabilir

Arkadaşlar çocukların hayatına girer ve çıkar. Şu an kanka olmaları hep ayrılmaz bir ikili olacakları anlamına gelmez.

Bu arkadaşlığın uzun sürmeyebileceğini unutmayın ki zaten istatistiksel olarak sürmez. Bir araştırmaya göre ortaokulda kurulan arkadaşlıkların yalnızca yüzde 1’i 12’nci sınıfa gelindiğinde hala yakın ilişki halinde sürüyor.