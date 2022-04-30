İmamoğlu’ndan Soylu’ya: Ülkede suçlu biri varsa bakanın albümüne baksınlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan kendisini tarihin ‘en kötü belediye başkanı‘ ilan eden ve terörle işbirliği suçlaması yönelten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt geldi: “Ülkede suçlu biri varsa bakanın albümüne baksınlar… Çöp tenekesi.“

Fotoğraf: ANKA

İstanbul polisinin üç gün önce İBB’de proje bazlı çalışan 30 yaşındaki Şafak D.’yi PKK soruşturması kapsamında gözaltına almasının ardından başlayan siyasi polemik büyüyor.

Önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden yanıt veren İmamoğlu, Bakan Soylu’nun açıklamalarını da pas geçmedi.

İmamoğlu, Soylu’nun “İBB’ye işe aldığı teröristi, yakalamamızdan şikayetçi yüzsüz!” ifadelerine şöyle karşılık verdi: “Eğer bu ülkede suçlu birisi var ise ve suçlu biri olduğunu düşünüyorlarsa, tutuklamışlarsa Sayın Bakan’ın fotoğraf albümüne baksınlar. Mutlaka onunla bir fotoğrafı vardır.“

ANKA’ya konuşan İmamoğlu’nun açıklamaları şöyle: Her zamanki gibi yine yalan, iftira, hakaret, kendisinin de kabul ettiği gibi kötülük. Rahmetli Özkan Sümer, Trabzon’da kulüp başkanı olduktan sonra bir muhalefeti, her zaman gördüğünde Sayın Sümer’e hakaret dolu cümleler edermiş. Yolun karşısından, evinden çıkarken, kulüpten çıkarken bir, iki, üç, dört, beş, bu hakaretler hep devam etmiş. Bir gün rahmetli Sümer dönmüş böyle yanındaki yöneticisine, ‘Ya Kenan bak. Bu şehirde teknoloji ne kadar gelişti ne kadar büyüdü. Çöp tenekesi bile konuşuyor.’ Çöp tenekesi…