Akşam Postası / 3 Temmuz 2022

HDP’de Buldan ve Sancar yeniden eş genel başkan

HDP’nin 5’inci Olağan Büyük Kongresi’nde Pervin Buldan ve Mithat Sancar yeniden eş genel başkanlığa seçildi. Partinin 43 kişiden oluşan danışma kurulunda yer alan isimler açıklandı.

‘Altılı masa’dan beşinci toplantı: Komisyon raporlarına son şekli verilecek

Altı muhalefet partisinin liderleri, İYİ Parti Genel Merkezi’nde beşinci defa bir araya geldi. Toplantının gündeminde komisyonların çalışmalarına ilişkin son değerlendirmeler, seçim sonrasında atılacak adımlara dair çalışmalar ve gündemdeki gelişmeler olacak.

‘Asgari’ ayarı: İşsizlik ödeneğinden kıdeme, GSS’den staj ücretine değişiklikler

Asgari ücretin brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 liraya yükseltilmesi işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemi etkileyecek.

Yüksek yargıdan 5 milyar liralık konut kooperatifi: Üyelik referansla

Yüksek yargıdan 22 ismin konut kooperatifi kurduğu, referans sistemiyle üye toplandığı kooperatifte peşin üyelik bedelinin 1,7 milyon lira olduğu belirtildi. Kooperatifin, İstanbul’da yapılması planlanan Kanal İstanbul’a yakın bir mevkideki konut projesi için yaklaşık 5 milyar lira toplamayı hedeflediği öğrenildi.

TikTok’a ‘ölüme sebebiyet verme’ suçlamasıyla dava

Video paylaşım sitesi TikTok’a, platformda izledikleri ‘bayılma oyunu’nu (blackout challenge) canlandırırken ölen iki kız çocuğunun ailesi tarafından dava açıldı.