‘Asgari’ ayarı: İşsizlik ödeneğinden kıdeme, GSS’den staj ücretine değişiklikler

Asgari ücretin brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 liraya yükseltilmesi işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemi etkileyecek.

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BloombergHT’nin haberine göre başlıca kalemlerde değişiklikler şöyle;

İşsizlik ödeneği

İşsizlik ödeneğinde sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. Ödenekte asgari ücretin yüzde 40’ı alt sınır, yüzde 80’iyse üst sınır kabul ediliyor. Buna göre işsizlik ödeneğinin en düşüğü 2 bin 588 lira, en yükseğiyse 5 bin 176 lira olacak. Bu rakamlardan yüzde 0,00759 oranında damga vergisi kesilecek.

Kıdem tazminatı

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken, yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı 6 bin 471 liraya yükseldi.

GSS için 194 lira

Hastane ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3’üne karşılık gelen 194 lira 13 kuruşun ödenmesi gerekecek. Bu rakamın ödenmesiyle kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetinden yararlanacak. Gelir testine gidilip hanedekilerin kişi başı gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinden yani 2 bin 157 liradan az hesaplanması durumundaysa GSS primleri devlet tarafından karşılanacak.

Staj ücretleri

Staj ücreti 20’den az çalışanı olan işyerlerinde 825 lira, 20 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde 1650 lira olacak.

Bunların dışında, yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemin rakamları da değişti.