Vietnam Savaşı’nın simge fotoğrafındaki kız çocuğuna 50 yıl sonra lazer tedavisi

Vietnam Savaşı’nın simge fotoğrafındaki kız çocuğuna, yaşadığı köye bomba atıldıktan 50 yıl sonra son kez lazer tedavisi uygulandı.

Kim Phuc ve Nick Ut , 2012’de Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen bir etkinlikte. (Fotoğraf: Reuters)

8 Haziran 1972’de, yaşadığı Trang Bang’a, Güney Vietnam’a ait Skyraider bombardıman uçağı arafından napalm bombası (belirli sayıda yanıcı sıvıların koyulaştırılmış benzinle karışımı) atıldığında dokuz yaşında olan Phan Thi Kim Phuc’un çırılçıplak kaçarken çekilen fotoğrafı o kareyi çeken foto muhabiri Nick Ut’a Pulitzer kazandırmıştı. Ut, fotoğrafı çektikten sonra küçük kızı hastaneye götürmüştü.

Bedeninde derin yara ve yanıklar oluşan Phan Thi Kim Phuc, bir yılı aşkın süre hastanede kalmış, 17 kez ameliyat edilmişti. Ut onunla yakından ilgilenmişti.

1990’larda Kanada’ya yerleşip vatandaş olan ve savaş mağduru çocuklar için kendi adıyla vakıf kuran Phuc ve Ut, bugüne kadar birçok kez bir araya gelip fotoğrafın öyküsünü ve savaşın yaşattıklarını anlattı.

Hayatı boyunca ağrı, acı çeken ve hareketleri kısıtlı olan 59 yaşındaki Phuc’a, ABD’nin Miami kentindeki dermatoloji ve lazer enstitüsünde 12’nci ve son kez işlem yapıldı. ABD basını, lazer tedavisinin yanık konusunda çok deneyimli bir uzman tarafından yapıldığını yazdı.

Phuc, bu ziyaret sırasında Ut’la da bir kez daha buluştu.

‘Napalm kızı’ diye de anılan Kim Phuc, herkesin sevgi ve affedilme duygusuyla yaşayabileceğini ve savaşa ihtiyaç olmadığını öğreneceğini umduğunu dile getirdi. Fotoğraf çekilince bir süre o kareden nefret ettiğini, çıplak görüntülendiği için utandığını belirterek saldırı sonrasındaki yıllarda intiharı bile düşündüğünü anlattı.

Geçen ay CBS’e konuşan Kim Phuc şunları söylemişti: ”Ben artık bir savaş kurbanı değilim. Savaştan kurtulan biriyim. 50 yıl önce bir savaş kurbanıydım. 50 yıl sonra bir dost, bir yardımsever, bir anne, bir anneanne ve barış çağrısı yapan bir kişiyim.”