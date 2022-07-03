Danimarka’da AVM’ye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki bir AVM’de 22 yaşındaki silahlı saldırgan çok sayıda kişiyi vurarak öldürdü ve yaraladı.

Fotoğraflar: Reuters

Görgü tanıkları, akşam saatlerinde şehrin güneyindeki Field’s AVM’de silah sesleri duyulduğunda alışveriş yapan insanların paniğe kapılıp kaçtığını söyledi.

Ölümleri duyuran polis şefi Soeren Thomassen, 22 yaşındaki Danimarkalı saldırganın tutuklandığını açıkladı.

Thomassen, saldırı nedeninin belirsiz olduğunu, ancak ‘terör eylemi’ ihtimalinin dışlanamayacağını söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Thomassen, “Saldırıda tam olarak kaç kişinin zarar gördüğünü söylemek için henüz çok erken” dedi.

Field’s, 140’tan fazla mağaza ve restoranla Danimarka’nın en büyük alışveriş merkezi.

‘Kalabalığa doğru ateş ediyordu’

Danimarka BT gazetesine konuşan görgü tanıklarından Chiristine Hanberg, silah sesi duyduğunu ardından insanların panik içinde kaçtığını söyledi.

Başka bir görgü tanığı Rikke Levandoski ise silah sesi duyduğunda bir mağazanın tezgahının arkasına saklandığını belirterek, “Saldırgan, siyah elbiseli, orta boylu ve maskesizdi. Kalabalığa doğru ateş ediyordu” dedi.