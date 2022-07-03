Yüksek yargıdan 5 milyar liralık konut kooperatifi: Üyelik referansla

Yüksek yargıdan 22 ismin konut kooperatifi kurduğu, referans sistemiyle üye toplandığı kooperatifte peşin üyelik bedelinin 1,7 milyon lira olduğu belirtildi. Kooperatifin, İstanbul’da yapılması planlanan Kanal İstanbul’a yakın bir mevkideki konut projesi için yaklaşık 5 milyar lira toplamayı hedeflediği öğrenildi.

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Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre kısa bir süre önce kurulan Bahçeşehir Gölvadi Yapı Kooperatifi, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Bahçeşehir mevkisindeki 123 dönümlük bir arazide 2 bin 800 dairelik bir konut projesi için üye topluyor.

Kooperatifin kurucu kurulu çoğunlukla yüksek yargı üyesi şu isimlerden oluşuyor:

Kemal Açıkgöz – Danıştay genel sekreteri Mehmet Yılmaz -Yargıtay üyesi Mehmet Durgun – Yargıtay üyesi Mustafa Yapıcı – Yargıtay üyesi Musa Kanıcı – Adalet Bakanlığı yüksek müşaviri Dr. Hızır Aslıyüksek – Adli Tıp Kurumu başkanı Turan Kuloğlu – Yargıtay başsavcısı Fuat Uslu – Yargıtay başsavcısı Hüseyin Gümüş – Büyükçekmece başsavcısı Atilla Öztürk – Bakırköy Adalet Komisyonu başkanı Ahmet Pınar – Adalet Bakanlığı daire başkanı Yakup Ali Kahveci – İstanbul başsavcı vekili Musa Ünel – Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Öz – Küçükçekmece başsavcı vekili Baki İnce – İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi üyesi Mahmut Yalçın Arı- İzmir Bölge Adliye Mahkemesi üyesi Hakan Yumuşak- İstanbul İdare Mahkemesi başkanı Vural Karagül- Esenyurt kaymakamı Mustafa Burak Altınsoy- Ankara belediye meclisi üyesi Dr. Ahmet Erçek- Tabip-Sen genel başkanı Dr. Muhammet Garip – öğretim üyesi Sadettin Kılıç – Kültür ve Turizm Bakanlığı müşaviri

Kooperatife üyelik referans sistemiyle çalışırken, bir ay kadar önce yargı çevresindeki tanıtımlarla şimdiden 1500 üyeye ulaşıldığı, bunun büyük bir bölümünün yargı camiasından isimler olduğu belirtildi. Bazı doktor ve öğretim üyelerinin de kooperatife üye olduğu kaydedildi.

Kooperatifin üye sayısı 2 bin 800 olarak belirlenirken, projede yer alacak 100 metrekarelik 3+1 dairelere her üyenin bir adet alması planlanıyor. 30 Haziran’a kadar peşin ödenmesi halinde 1,7 milyon liraya, 750 bin lira peşin, kalan kısmın yedi taksitte ödenmesi halinde 1 milyon 850 bin liraya da üye olunabilecek.

Yönetimin Ankara merkezli VİP Tower İnşaat’la anlaştığı, arsa sahibiyle de protokol imzalandığı kaydedildi.

Üye sayısının 2 bin 800’e ulaşması halinde yaklaşık 5 milyar liranın toplanabileceği düşünülürken, bunun 1,8 milyarının arsaya kalan kısmının da inşaata gideceği bildirildi.

Projede bir dizi ticari alanın da bulunduğu, bunların üyelere, hissesi oranında pay edilmesi hedeflendiği kaydedildi.

Buna göre, imar düzenlemesinin ardından inşaata Şubat 2023’te başlanması planlanıyor. Projenin bitişi için Haziran 2026 hedefi konmuş. Daireler kurayla dağıtılacak.