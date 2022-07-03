Babacan: Aday açık ara ilk turda seçilecek isim olmalı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde altı muhalefet partisinin göstereceği ortak adayın ‘açık ara ilk turda seçilecek bir isim olması gerektiğini’ söyledi.

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Genel seçimlere bir sene varken, hem iktidar hem de muhalefet seçim çalışmalarını sürdürüyor. CHP, İYİ Parti, Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti, parlamenter sisteme geçiş için aralıklarla toplansa da altı partinin görüşmelerinden ortak aday konusunda net bir çıkış henüz gelmedi.

Bunun yanında ‘erken seçim’ tartışmaları hız kesmeden devam ederken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kendisinin gelecek seçimlerde ‘cumhur ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan etmişti. Muhalefetse kasımda bir erken seçim ihtimalinden bahsediyor.

T24 yazarı Murat Sabuncu’nun aktardığına göre, DEVA Partisi’nin Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki mitingi sonrası gazetecilere konuşan Babacan, ‘adayın belirlenme sürecindeki ana parametrelerden birinin anketler olduğunu’ söyledi.

Sabuncu, DEVA Partisi liderinin ‘daha önce kurmadığı cümleleri’ şöyle yazdı:

* Gerçekten araştırma yapan şirketler var. Bir de süreci manipüle etmeye çalışanlar. Onları da kim olduğu belli zaten.

* Ancak ciddi araştırma yapan şirketler de var. Bunların ortaya koyduğu isimlerle ilgili kamuoyunda sağlıklı bir tartışma ortamı var. Önümüz bayram. Bayramda da herkes ailesiyle, eşiyle dostuyla bunu tartışır.

* Burada bir noktanın altını çizmek istiyorum. Kamuoyunda bir yıl önce adı anılan isimlerle ilgili kanaatler bir yıl önce hangi noktadaydı. Şimdi hangi noktada. Buna bakmak lazım.

‘Ortak aday olmazsa herkes kendi adayını çıkarır’

* Üstelik kimi anketlerde sadece kamuoyunca bilinen isimler değil başka isimler de soruluyor ve onlarla ilgili sonuçlar da var.

* Altılı masanın adayının ortak bir anket yoluyla belirlenmesi zor gözüküyor. Ortak bir anket şirketi mesela hangisi, kimler sorulacak?

* Hedefimiz, A planımız altı partinin ortak aday belirlemesi, seçimlere böyle gitmek. Ama olmazsa 2018’de olduğu gibi herkes kendi adayını çıkarır.

* (Erdoğan’ın üçüncü dönem adaylığı) Pek çok hukukçu bir dönem daha seçime girme hakkı olmadığını, tabii Meclis erken seçim kararı almazsa söylüyor. Ama bizim bakışımız görevi bırakmasının halkın sandıktaki oyuyla, yani seçimi kaybederek şeklinde meydana gelmesi.

* Tekrarlayayım hedefimiz altılı masanın ortak aday çıkarması ama bu adayın ilk turda açık ara seçimi kazanması. Mutlaka açık fark olması lazım seçim güvenliği için de…

Sabuncu, Babacan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili yorum yapmadığını söyledi.

‘Seçimden sonra ülke de facto parlamenter sistem ruhuyla çalışsın’

* Geçiş sürecinde altı partinin adayı madem ben seçildim kimse bana karışamaz demesin. Madem altı partinin adayı bu partilerin görüşünü süreçte yok saymasın.

* Cumhurbaşkanı adayı ister altı partiden biri olsun ister dışarıdan biri geçiş sürecinde masadaki partilerin hangi görüşte olduğunu dikkate alsın. Şunu net taahhüt edelim. Seçim kazanıldıktan sonra anayasa değişikliğini beklemeden ülke de facto parlamenter sistem ruhuyla çalışsın.

* HDP’yi görmezden gelmek, yok saymak mümkün değil.

* Ancak bizim bugüne kadar HDP ile süreç üzerine bir diyaloğumuz olmadı. İleride değerlendirme yapılmalı mı bu konuda bugünden bir şey söylemek zor.