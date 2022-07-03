TikTok’a ‘ölüme sebebiyet verme’ suçlamasıyla dava

Video paylaşım sitesi TikTok’a, platformda izledikleri ‘bayılma oyunu’nu (blackout challenge) canlandırırken ölen iki kız çocuğunun ailesi tarafından dava açıldı.

Fotoğraf: Reuters

ABD’de yaşayan Lalani Erika Walton (8) ve Arriani Jaileen Arroyo (9) geçen yıl, saatlerce söz konusu videoları izledikten sonra aileleri tarafından ölü bulunmuştu.

Lalani, ‘katılımcıların dayanıklılığını test etmek amacıyla ne kadar uzun süre nefeslerini tutabilecekleri konusunda yarıştığı oyun’u oynadıktan sonra boynunda bir iple yatağında asılı bulunmuştu. Arriani’ninse boynunda bir köpek tasması vardı.

Cuma Los Angeles Bölgesi Yüksek Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde TikTok ölüme sebebiyet vermekle suçlandı. Avukatlar, açtıkları davanın davacının aile üyelerinden birinin ölümüne sebebiyet veren hukuka aykırı fiil veya ihmal gerekçesiyle açılan tazminat davası olarak niteledi.

Dilekçede, “TikTok, gençler ve çocuklar açısından zararlı olabileceğini, sorun yaratabileceğini bildiği içerikler için milyarlarca dolar yatırım yapıyor” dendi.

TikTok, açılan son davayla ilgili ABD’de yayımlanan New York Post’un sorularına yanıt vermedi. Ancak şirket yönetimi geçmişte aynı ‘oyun’la ilgili yaralanmalarda sorumluluğu olmadığını savunmuştu.