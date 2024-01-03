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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 3 Ocak 2024

Yargıtay AYM’nin kararını ikinci kez tanımadı: ‘Hukuki değeri yok’

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararına “Hukuki değeri yok” diyerek yine uymadı.

Kararları bağlayıcı bir Anayasa Mahkemesi yok imiş!

İTO: Yoğun bakımlardaki doluluk alarm veriyor

İstanbul Tabip Odası (İTO) son haftalardaki Covid-19, influenza (grip) ve diğer mevsimsel virüslerin yol açtığı hastalıklar nedeniyle, yoğun bakımlardaki doluluğun alarm verdiğini duyurdu.


İran’da Süleymani’nin anma töreninde art arda patlama: Ölü sayısı 100’ü aştı

İran’da Kasım Süleymani’nin anma töreninde meydana gelen patlamalarda en az 103 kişi öldü, 211 kişi yaralandı.

TÜİK’e göre enflasyon ENAG’ın yarısı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon 2023’te yüzde 64,77 oldu. Aylık artışsa yüzde yüzde 2,93 oldu.

ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 127

Karara tepki yağdı: Yargıtay özerkliğini ilan etmiştir

Memur zammı için bekleniyordu: Altı aylık enflasyon yüzde 37,56

Zamlı memur maaşları belli oldu: Kim ne kadar alacak?

TÜİK’in enflasyonu inandırıcı bulunmadı: ‘İbo Show filtresi uygulamış gibi’

Boğaziçi’nde adrese teslim kadroyla atanan öğretim üyesinin enstitüyle ilişiği kesildi

İsias Oteli’nin sahibi: Suçlu değilim

6 Şubat’taki depremlerde 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman’daki İsias Oteli’ne ilişkin beşi tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sahibinden.com’a erişim sağlanamıyor: Şirketten açıklama

Online ticaret sitesi sahibinden.com, dün geceden beri platforma erişilememesinin nedeninin ‘alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşanan teknik sorun’ olduğunu açıkladı.

Hablemitoğlu suikastının firari sanığı tutuklandı

SON HABERLER

O.J. Simpson öldü

Eşini ve yanındaki bir arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılandıktan sonra beraat eden Amerikan futbolu yıldızı O.J. Simpson öldü.

Bahçeli’nin Akşener’e çağrısından sonra İYİ Parti’de kurultay krizi

İYİ Parti genel başkan adayı Koray Aydın, olağanüstü kongrenin iptali söylentilerine dair açıklama yaptı, Meral Akşener’e seslendi: “Sayın Bahçeli, iktidar tarafının genel başkanımızın görevine devam etmesi ve olağanüstü kurultayın iptal edilmesi yönündeki talebini açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi Akşener’e de zarar verir.”

Sinekli Bahçe’nin yıldızı

Star Ocakbaşı, Aksaray’ın dar sokaklarından birinde, Sinekli Bahçe’de. Sokağa girince hemen göze çarpıyor. Sokaktaki masalara oturanlar karışık, kimi ganyancı, kimi meyhane müşterisi ya da her ikisi. 