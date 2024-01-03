Akşam Postası / 3 Ocak 2024

Yargıtay AYM’nin kararını ikinci kez tanımadı: ‘Hukuki değeri yok’
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararına “Hukuki değeri yok” diyerek yine uymadı.
İTO: Yoğun bakımlardaki doluluk alarm veriyor
İstanbul Tabip Odası (İTO) son haftalardaki Covid-19, influenza (grip) ve diğer mevsimsel virüslerin yol açtığı hastalıklar nedeniyle, yoğun bakımlardaki doluluğun alarm verdiğini duyurdu.
İran’da Süleymani’nin anma töreninde art arda patlama: Ölü sayısı 100’ü aştı
İran’da Kasım Süleymani’nin anma töreninde meydana gelen patlamalarda en az 103 kişi öldü, 211 kişi yaralandı.
TÜİK’e göre enflasyon ENAG’ın yarısı
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon 2023’te yüzde 64,77 oldu. Aylık artışsa yüzde yüzde 2,93 oldu.
ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 127
Karara tepki yağdı: Yargıtay özerkliğini ilan etmiştir
Memur zammı için bekleniyordu: Altı aylık enflasyon yüzde 37,56
Zamlı memur maaşları belli oldu: Kim ne kadar alacak?
TÜİK’in enflasyonu inandırıcı bulunmadı: ‘İbo Show filtresi uygulamış gibi’
İsias Oteli’nin sahibi: Suçlu değilim
6 Şubat’taki depremlerde 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman’daki İsias Oteli’ne ilişkin beşi tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.
Sahibinden.com’a erişim sağlanamıyor: Şirketten açıklama
Online ticaret sitesi sahibinden.com, dün geceden beri platforma erişilememesinin nedeninin ‘alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşanan teknik sorun’ olduğunu açıkladı.