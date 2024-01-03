TÜİK’in enflasyonu inandırıcı bulunmadı: ‘İbo Show filtresi uygulamış gibi’

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 enflasyonunu yüzde 64,77 olarak açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar bu oranın sokaktaki enflasyonu yansıtmadığı görüşünde.
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon 2023’te yüzde 64,77 oldu. Aylık artışsa yüzde yüzde 2,93 oldu.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 127,21 olarak açıklamıştı. ENAG’a göre enflasyon aralıkta aylık yüzde 4,12 arttı.
Vatandaşlar TÜİK’in hesaplamasını inandırıcı bulmadı.
X’te konuyla ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle: