TÜİK’in enflasyonu inandırıcı bulunmadı: ‘İbo Show filtresi uygulamış gibi’

Tüik 64,77%

İTO 74.88%

ENAG 127,41%



TÜİK ile diğer endeksler farkı 63 ve 10 puan

Neden derseniz;

2.93% aylık enflasyon sadece Tüik'e göre olduğu için

Ne de olsa yıllık hedef 65%'ti



Tuttu…