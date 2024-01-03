Sahibinden.com’a erişim sorunu giderildi

Online ticaret sitesi sahibinden.com, platformuna erişimin normale döndüğü bildirildi.

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Gayrimenkul, vasıta, alışveriş ürünleri ve hizmetler gibi birçok kategoride ilan ve e-ticaret işlerinin yapıldığı online platform sahibinden.com’a gece yarısından bu yana erişim sorunu yaşanıyordu.

Hem web sitesi hem de uygulama üzerinden siteye erişmek isteyen kullanıcılar, “Sunucu erişim sorunu-belirtilen ada sahip bir sunucu bulunamadı” uyarısıyla karşılaştı.

Konuyla ilgili sahibinden.com’dan yapılan açıklamada, sorunun alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşanan teknik sorundan kaynaklandığı belirtilmişti.

Sahibinden.com paylaştığı yeni açıklamada söz konusu sorunun ortadan kalktığını duyurdu.