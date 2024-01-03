Karara tepki yağdı: Yargıtay özerkliğini ilan etmiştir

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay hakkında ikinci defa verdiği hak ihlali kararına yine uymayan Yargıtay’a tepki yağdı.

Fotoğraf: AA

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, ikinci defa verdiği hak ihlali kararına ‘uymama gerekçesinde “AYM’nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok” dedi.

Karar Twitter’da eleştiri topladı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM Kararının hukuki değerinin olmadığına karar vermiş,



Yazık ki; Bu kararı vermeye hukuken yetkili olmayan, yetki gaspı ile hareket eden, anayasa ve hukuk tanımayan, anayasal düzene darbe yapan Yargıtay 3. Ceza Dairesinin hukuki değeri kalmamıştır.… pic.twitter.com/DFujGXlWdQ — Salim Şen (@Saliimsen) January 3, 2024

Yargıtay kişiyi özgürlüğünden alıkoyma ve görevi kötüye kullanma suçunu işlemekle kalmıyor, tüm anayasal hakları ve anayasal düzeni yerle bir ediyor. Bugün bir milletvekili için tanınmayan AYM kararı hiçbirimiz için tanınacağının garantisi yoktur. — Prof.Dr. Şule Özsoy Boyunsuz (@sozsoy796) January 3, 2024

Yargıtay gibi yüksek bir mahkemenin bir dairesi hukukta yeri olmayan “AYM kararını tanımama (!)” kararı alabiliyorsa, o ülkede hukuk adına tutunacak dal kalmamış demektir. Mahkeme kararına uymamak, hele hele kararları kesin bağlayıcı olan AYM kararlarına uymamak suçtur. Bu suçu… https://t.co/ehgrF2j9j8 — Prof. Dr. iur. Mehmet Köksal (@avmehmetkoksal) January 3, 2024

Bir insanı silah zoru ile zorla özgürlüğünden mahrum etmek ile Anayasa Mahkemesi Kararına rağmen tahliye etmeyerek özgürlüğünden mahrum bırakmak arasında büyük fark var ;

Birincisi “hürriyeti tahdit”suçu,ikincisi “anayasal düzene karşı” suçtur.

Gelinen durum; Yargı erkleri… https://t.co/7jVqibuMQG — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) January 3, 2024

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "Anayasa Mahkemesi’nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına ve karara uyulmamasına" karar verdi.

Böylece Yargıtay, iktidarın desteğiyle, 2. kez Anayasa 153'e uymamış oldu.

Bunun siyasi literatürdeki adı açıktır: Anayasal düzene darbe! https://t.co/aXWNU1GJWJ — Mehmet Ali Güller (@MaliGuller) January 3, 2024

Yargıtay 3. CD, bu defa da Türk hukukunda yeri olmayan yeni bir karar türü icat etmiştir. Daire, çok ilginç bir şekilde, söz konusu bireysel başvuru üzerine Anayasa Mahkemesinin inceleme (ve dolayısıyla, hak ihlali bağlamında karar verme) yetkisinin olmadığına karar vermiştir! — İzzet Özgenç (@izzetoezgenc) January 3, 2024

Türkiye'de Anayasa fiilen lağvedilmiştir. Bunu Yargıtay 3.Ceza Dairesi hakimleri gerçekleştirmiştir. Bu isimlerin kesinlikle yargılanması ve işledikleri suçun cezasını çekmeleri gerekiyor. https://t.co/eIM1snDTev — Ali Gül (@avaligul) January 3, 2024

Yargıtay 3. CD, İstanbul 13. Ağır Cezanın yargı darbesine yine ortak oldu.Anayasayı askıya alıp,AYM’nin kapısına kilit vurdular.

HSK ise bu kişileri ya görevden alır ya da bu suça ortak olur.

AYM üyeleri de cüppelerini çıkartıp istifa etmeli zira ortada bir mahkeme falan kalmadı. https://t.co/vrZqNCAEMX — Özgür Urfa (@OzgurUrfa) January 3, 2024

Yargıtay "En büyük benim. Sen kimsin" diye çıkıştı, diretti Anayasa Mahkemesi'ne!



Tarihi kriz bu.

Yargıtay, AYM'nin Can Atalay'la ilgili ikinci hak ihlali kararını da uygulamadı. Daire, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için yine meclise yazı yazdı. — Hilal Köylü (@hilalkoylu) January 3, 2024

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi'nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına ve karara uyulmamasına ilişkin kararı hukuki çürümüşlüğün en net görünümüdür.



Anayasayı yok sayan, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan, en yüksek yargı organının… — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) January 3, 2024

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ikinci Can Atalay kararında bir kez daha AYM'ye parmak sallıyor, yok sayıyor.



Anayasa'yı ihlal eden AYM'dir, yasal yetkilerini aşmıştır diyor. Sürekli iş yükünü artıran ve iş yapamaz hale getirenin de AYM'nin kendisi olduğunu söylüyor. pic.twitter.com/RW9CCTzqcj — fırat (@firatfstk) January 3, 2024

Mahkemeler-Yargıtay anayasayı ihlal ederse tanımazsa ne olur? Bu devlete ne denir? Vatandaşların şirketlerin mal ve can güvenliği ne olur?

Hoş geldin yeni yıl… — Uğur Gürses 🌞 (@ugurses) January 3, 2024

Yargıtay özerkliğini ilan etmiştir https://t.co/V6BzAbBcML — yavuz oğhan (@yavuzoghan) January 3, 2024

Ben de aynısını yaşadım bugün Can Atalay kararı ile Anayasa Mahkemesi fiilen bitirilmiştir. Buradan AİHM sesleniyorum Anayasa Mahkemesi bugün sözünü Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne bile dinletememiştir! Etkin bir iç hukuk yolu olmadığını göstermiştir. Artık AYM kararı beklenmemeli! https://t.co/biYwZyx16I — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) January 3, 2024

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararının tanınmamasına karar verdi!



‘’Anayasa Mahkemesi’nin kararının tanınmamasına! ‘’



‘’Anayasa Mahkemesi’nin kararının tanınmamasına! ‘’



Hukuk Devletinden Anayasası olan Devlete ! — Murat AĞIREL (@muratagirel) January 3, 2024

Yargıtay hukuksuzlukta el yükseltiyor. Türkiye devlet olma özelliğini günbegün yitiriyor. https://t.co/Hut6zguF6p — Veysel OK (@VeyselOkk) January 3, 2024

Ne olmuştu?

Milletvekili seçilmesine rağmen salıverilmeyen Atalay hakkında AYM, hak ihlali kararı vermiş ancak İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay bu karara uymamıştı.

Bunun üzerine Atalay’ın avukatları dosyayı yeniden AYM’ye taşımıştı. Başvuruyu genel kurul gündeminde ele alan AYM, oy çokluğuyla ihlal kararı vermişti.

AYM, paylaştığı açıklamada hem yerel mahkemenin hem de Yargıtay’ın anayasayı ‘gözardı’ ettiğini kaydetmişti.

AYM’nin yerel mahkemenin ihlali gidermekle görevli olduğunu belirtmesine rağmen mahkeme dosyayı yeniden Yargıtay’a göndermişti.

Yargıtay kararı yine tanımadı. Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin karararında, ‘Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay’ın bireysel başvuruları hakkındaki hak ihlali kararlarına hukuki değer ve geçerlilik izafi edilemeyeceği’ belirtilerek, ‘Anayasa’nın 153’üncü maddesi kapsamında uygulanması gereken bir karar bulunmadığı’ savunuldu.

‘Hukuki değerden yoksun’

Atalay hakkında verilen mahkumiyet kararının daire tarafından daha önce onandığı ve bu kararın kesin olduğu kaydedilen kararda, AYM’nin ihlal yönündeki kararlarına uyulmasına yer olmadığı kaydedildi.

Bireysel başvurular sonucunda verilen kararların, Resmi Gazete’de yayınlanma zorunluluğu bulunmadığı, buna rağmen AYM’nin ‘yasal yetkilerini aşarak, hukuki değerden yoksun şekilde bireysel başvurular sonucunda verdiği bazı kararlar’ın Resmi Gazete’de yayınlandığı öne sürüldü.