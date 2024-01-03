Hablemitoğlu suikastının firari sanığı tutuklandı

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı davasının firari sanığı eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hakkındaki yakalama kararına istinaden dün gözaltına alınan Bozkır, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Şanlıurfa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan Bozkır’a, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015’te yakalanan ve bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü ‘soğan tırlar’ davasında hakkında verilen hüküm tebliğ edildi.

Daha sonra Hablemitoğlu suikastı davasının görüldüğü Ankara 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk olan Bozkır, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklandı.

Ne olmuştu?

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Hablemitoğlu öldürüldüğünde FETÖ’nün devletteki kadrolaşma çalışmalarını ele alan ‘Köstebek’ adlı kitabını yayınlamaya hazırlanıyordu.

Suikast davasının şüphelilerinden Bozkır, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015’te yakalanan ve bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü ‘soğan tırları’ soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna’ya kaçmıştı. 10 Temmuz 2019 tarihinde tutuklanmış, itiraz üzerine ev hapsine alınmış, Türkiye’ye iade edilmişti.

Bu davadan tutuklu sanıklar Levent Göktaş, Enver Altaylı, Nuri Gökhan Bozkır, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Fikret Emek, ‘yurt dışına çıkış yasağı’ adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmamıştı.