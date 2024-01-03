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Yaramazlara biraz batar!

Zamlı memur maaşları belli oldu: Kim ne kadar alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon oranını açıklamasıyla zamlı memur maaşları da belli oldu.

Fotoğraf: AA

TÜİK’e göre yıllık enflasyon aralıkta yüzde 64,77 oldu. Aylık artışsa yüzde 2,93.


Memur ve emekli maaş zammında enflasyon farkını belirleyen 2023 yılı ikinci altı aylık dönemin enflasyonuysa yüzde 37,57 oldu. Böylelikle memur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam yapılacak.

Anadolu Ajansı’nın derlediği verilere göre zamlı memur maaşları şöyle:

UNVANLARDRC.NET GÖREV AYLIĞI
2023 Temmuz-Aralık(TL)2024 Ocak-Haziran (TL)
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)1/432.45149.867
MEMUR- (Üniversite Mezunu)9/122.93834.235
UZMAN ÖĞRETMEN1/429.53844.085
ÖĞRETMEN1/426.65439.781
BAŞKOMİSER3/132.62648.920
POLİS MEMURU8/129.52544.292
UZMAN DOKTOR1/454.95982.026
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)5/126.44040.179
MÜHENDİS1/433.12250.869
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)11/123.53835.490
PROFESÖR1/448.12472.422
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ7/131.76348.003
VAİZ1/427.62041.582
AVUKAT1/431.56247.823

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