Zamlı memur maaşları belli oldu: Kim ne kadar alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon oranını açıklamasıyla zamlı memur maaşları da belli oldu.

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TÜİK’e göre yıllık enflasyon aralıkta yüzde 64,77 oldu. Aylık artışsa yüzde 2,93.

Memur ve emekli maaş zammında enflasyon farkını belirleyen 2023 yılı ikinci altı aylık dönemin enflasyonuysa yüzde 37,57 oldu. Böylelikle memur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam yapılacak.

Anadolu Ajansı’nın derlediği verilere göre zamlı memur maaşları şöyle: