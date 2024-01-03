Boğaziçi’nde adrese teslim kadroyla atanan öğretim üyesinin enstitüyle ilişiği kesildi

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi ‘kayyım rektör‘ü Naci İnci, öğrencisini adrese teslim kadroyla veri bilimi ve yapay zeka enstitüsüne öğretim üyesi olarak atamış ancak mahkeme, ‘adrese teslim’ olduğu gerekçesiyle atamayla yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Söz konusu öğretim üyesinin enstitüyle ilişiği kesildi.

Fotoğraf: Facebook

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Aralık 2021’de okula Veri Bilimleri ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulmasına karar vermişti. Okulun ilgili bölüm ve kurulları enstitünün kurulmasına karşıt görüş bildirirken enstitü okulda kadrolaşmak için kullanıldı.

24 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de de Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü için öğretim görevlisi iş ilanı açılmıştı. İlana göre enstitüye iki profesör ve bir doktor öğretim görevlisi alınacaktı. İlanlar, belirli bir kişiyi tarif eder yani adrese teslim denilecek cinstendi. Nitekim doktor öğretim görevlisi kadrosuna Naci İnci’nin doktora programındaki öğrencisi Öztürk (2020’de mezun oldu) atanmıştı.

Öztürk’ün söz konusu ilanla Boğaziçi’ne atanmasının ardından konu yargıya taşınmıştı.

Kasımda mahkeme, ilanın ‘kişiyi yahut belirli bir grubu, zümreyi tarif eder, keyfi ve subjektif nitelikte’ olduğunu belirterek ilanın ve Gökbulut’un atanmasının hukuka uygun bulunmadığına hükmetmişti.

Öztürk bu sırada rektör danışmanlığına atanmıştı. Kendisinin ayrıca, okulun kurul ve komisyonlarında da üç koltuğu bulunuyor.

Enstitüyle ilişiği kesildi

Diken’in edindiği bilgiye göre Gökbulut’un enstitüyle ilişiği dün itibarıyla kesildi. Söz konusu adım mahkeme kararı gerekçe gösterilerek atıldı.

Açık kaynaklarda Gökbulut’un rektör danışmanlığı görevininse sürdüğü görülüyor.

Şimdi de fiziğe alınmaya çalışılıyor

Diken’in edindiği bilgiye göre Gökbulut’un şimdi de Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümüne ataması yapılmaya çalışılıyor.

1 Kasım 2023’te Resmi Gazete’de Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü tarafından öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı. Bu ilanlardan birisi de fizik bölümü için açılmıştı.

İlan şartında ‘nanofotonik ve nanoplazmonik konularıyla ilgili makale yazımı’ belirtilirken fizik bölümü böyle bir kadro talebinde bulunmadı. Gökbulut’un atandığı veri bilimi ve yapay zeka enstitüsü kadrosunun ilanında da “Yüksek kayıplı ve rastsal nanofotonik sistemlerin veri analizleri konusunda son beş yılda uluslararası saygın dergilerdeki yayınları ile yetkinliğini kanıtlamış olmak” şartı yer alıyordu yani iki şart benzer.

Söz konusu ilana tek bir başvurunun olduğu, bu kişinin Gökbulut olduğu ve Gökbulut’un atamasının kabul edilmesi için fizik bölümüne baskı yapıldığı söyleniyor.