Akşam Postası / 29 Ekim 2022

Ankara merkezli soruşturmada dokuz gazeteci tutuklandı

Ev baskınlarıyla 25 Ekim’de gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı ve JinNews çalışanı 11 gazeteciden dokuzu tutuklandı. Mehmet Günhan’sa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasra maden faciası raporu: Bulgular bireysel hataya işaret etmiyor

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Amasra’da meydana gelen ve 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin ikinci raporunu yayınlandı.

Prof. Baykal: Dünyada ada gibiyiz, Türkiye’de HPV aşısı olan kadın sayısı çok az

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Cem Baykal, HPV aşılarının kanser ve genital siğillerden koruyucu etkisinin yıllar önce kanıtlandığını vurgulayarak ‘Türkiye’deki kadınların da HPV aşısıyla korunmayı hak ettiğini’ söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iş insanlarını AKP’nin programına çağırmış

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iş insanlarına mail göndererek AKP’nin seçim belgesini açıkladığı ‘Türkiye’nin Yüzyılı’ programına davet ettiğini açıkladı.

İran’da polis protestoculara ateş açtı: En az bir ölü, 14 yaralı

İran’da Mehsa Emini’nin gözaltında ölmesinin ardından başlayan gösteriler ülkenin birçok şehir ve üniversitelerinde devam ediyor.

Voleybol Şampiyonlar Kupası’nı VakıfBank’ı 3-0 yenen Fenerbahçe kazandı

Voleybolda 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı VakıfBank’ı 3-0 yenen Fenerbahçe kazandı.

Rusya, Kuzey Akım’daki sızıntıda Britanya’yı suçladı

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen ay Kuzey Akım gaz boru hatlarındaki sızıntıdan Britanya donanmasını sorumlu olduğunu söyledi.