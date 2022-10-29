Guantanamo’nun en yaşlı tutsağı serbest kaldı

ABD’nin askeri hapishanesi Guantanamo’nun en yaşlı tutsağı, üstte yaklaşık 20 yıl geçirdikten sonra serbest bırakılıp ülkesi Pakistan’a gönderildi.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin aktardığına göre 75 yaşındaki Seyfullah Paraça 11 Eylül 2001’deki saldırılardan iki yıl sonra, El Kaide sempatizanı olma iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Örgüte finans kaynağı sağlamakla suçlanan Paraça, hep masum olduğunu savunmuş ve hiç resmen suçlanmamıştı.

Küba’daki askeri üste bulunan hapishanede bir dönem 11 Eylül saldırılarından şüphelenilen yüzlerce tutsak kalmıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Guantanamo Körfezi’nde tutulan Pakistan vatandaşı Seyfullah Paraça serbest bırakıldı ve 29 Ekim 2022’de Pakistan’a ulaştı. Ülke dışında tutuklan bir Pakistan vatandaşının nihayet ailesine dönmesinden memnunuz” dendi.

Paraça, Temmuz 2003’te Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı FBI’ın operasyonuyla alıkonmuştu.

Paraca. (Fotoğraf: NY Times)

ABD’de eğitim gören Paraça, Amerikan makamları tarafından, örgütün aralarında lideri Usame bin Laden ve Halid Şeyh Muhammed’le ‘temas halinde olmak’la suçlanmıştı.

Paraça, ABD’nin Afganistan’daki hapishanesi Bagram Hava Üssü’nde 14 ay kaldıktan sonra, Guantanamo’ya götürüldü.

ABD Başkanı Joe Biden, henüz suçlama yöneltilmeyen tutsakları serbest bırakma ve El Kaide’yle doğrudan bağlantılı olanların yargılanmasını hızlandırma baskısı altındaydı.

Biden yönetimi, Paraça’nın serbest bırakılmasını, 55 yaşındaki bir diğer Pakistan vatandaşı Abdul Rabbani ve 41 yaşındaki Yemen vatandaşı Abdül el Rahim Osman’le birlikte onaylamıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında Rabbani’den bahsedilmedi.

Guantanamo’da hala 11 Eylül Saldırıları Komisyonu Raporu’nda saldırının baş mimarı olarak tanımlanan Halid Muhammed de dahil hala 35 kişi tutuluyor.