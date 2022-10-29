Hazine ve Maliye Bakanlığı, iş insanlarını AKP’nin programına çağırmış

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iş insanlarına mail göndererek AKP’nin seçim belgesini açıkladığı ‘Türkiye’nin Yüzyılı’ programına davet ettiğini açıkladı.

Şentürk, davetiyenin bakanlığa ait resmi bir mail uzantısıyla gönderildiğini kaydetti.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın sunumuyla düzenlenen AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ temalı ‘vizyon belgesi’ tanıtım toplantısı yapılmış; yeni şey çıkmamıştı. Ankara Spor Salonu’ndaki etkinlikte konuşan Erdoğan, başörtüsü için anayasa değişikliğini haftaya Meclis’e sunacaklarını ve “Aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık” diyerek, LGBTİ+ karşıtı maddeleri işaret etmişti.

Şentürk, FOX’ta yayınlanan Orta Sayfa programında kendisine ulaşan belgeyi aktardı. Bu belgeye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi yazışmalarda kullandığı ‘gov.tr‘ uzantısıyla gönderilen mailde, iş insanları AKP’nin programına çağrıldı.

Şentürk, şunları söyledi: “Türkiye’nin önde gelen iş insanlarına Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bu etkinliğine davet gitmiş. Şimdi soruyorum; bakanlıktan AK Parti etkinliği için neden böyle bir mail gönderildi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, davete icabet etmeyenlere ne yapacak? Gönderen, ‘hazinevemaliyebakanligi.gov.tr.’ Devletten iş insanlarına AK Parti’nin bir mitingi için davet gidiyor…”