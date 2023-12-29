Akşam Postası / 29 Aralık 2023

Suudilerle kriz kısmen çözüldü, tartışmalar sürüyor
Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa finali öncesi ortaya çıkan krizin kısmen çözüldüğü bildirildi.
TFF’ye eleştiri yağıyor: Bir avuç dolar için değer miydi?
Fenerbahçe maça çıkmama kararı aldı
‘Süper Kupa’da Atatürk krizi: Takımların maça çıkmaması gündemde
Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı
Gözaltına alınan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1 Ocak’tan itibaren TL dönüşümlü KKM hesabı açılamayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) yeni hesap açılışlarını sona erdirdi.
Cumhurbaşkanı başdanışmanından İmamoğlu’na hakaret: Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, müptezel
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakaret etti: “Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, müptezel.”
Borsada dün en çok kazandıran hisseler
Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, dalgalı bir seyir izliyor.
Türkiye’deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin düzenlediği ortak operasyonla, Türkiye’deki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği’ne saldırı hazırlığındaki 3’ü IŞİD’in sorumlusu 32 şüpheli yakalandı.
İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 21 bin 507’ye yükseldi
İsrail ordusunun Gazze saldırılarında ölen Filistinli sayısının 21 bin 507’ye ulaştığı açıklandı.
ABD’de pornografik içerik üreten rektör görevden alındı
Wisconsin Üniversitesi’nin eski rektörü Joe Gow, eşiyle beraber pornografik videolar ürettiği ve bu videolarda yer aldığı gerekçesiyle kovuldu.
Google gizlilik ihlalinden 5 milyar dolar tazminat ödeyecek
Google, kullanıcılarının gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada, 5 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti.
Kaldıraçlı döviz işlemi yaptıran 46 siteye erişim engeli
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 46 internet sitesinin, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.