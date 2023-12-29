Akşam Postası / 29 Aralık 2023

Suudilerle kriz kısmen çözüldü, tartışmalar sürüyor

Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa finali öncesi ortaya çıkan krizin kısmen çözüldüğü bildirildi.

Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı

Gözaltına alınan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 Ocak’tan itibaren TL dönüşümlü KKM hesabı açılamayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) yeni hesap açılışlarını sona erdirdi.

Cumhurbaşkanı başdanışmanından İmamoğlu’na hakaret: Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, müptezel

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakaret etti: “Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, müptezel.”

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, dalgalı bir seyir izliyor.

Türkiye’deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin düzenlediği ortak operasyonla, Türkiye’deki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği’ne saldırı hazırlığındaki 3’ü IŞİD’in sorumlusu 32 şüpheli yakalandı.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 21 bin 507’ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze saldırılarında ölen Filistinli sayısının 21 bin 507’ye ulaştığı açıklandı.

ABD’de pornografik içerik üreten rektör görevden alındı

Wisconsin Üniversitesi’nin eski rektörü Joe Gow, eşiyle beraber pornografik videolar ürettiği ve bu videolarda yer aldığı gerekçesiyle kovuldu.

Google gizlilik ihlalinden 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Google, kullanıcılarının gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada, 5 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Kaldıraçlı döviz işlemi yaptıran 46 siteye erişim engeli

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 46 internet sitesinin, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.