Fenerbahçe taraftar grubundan takımları ‘ortak’ karşılama çağrısı

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları Suudilere taviz vermeyerek Türkiye’ye dönen takımları beraber karşılamaya davet edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riyad’da oynanmasına karar verdiği Süper Kupa finali uzun zamandır tartışılıyordu. Her iki kulübün de maçın Türkiye’de oynanmasını istemesine rağmen TFF geri adım atmamıştı.

Maçın başlamasına saatler kala kriz ortaya çıktı. Suudi yönetimi Atatürk posteri, Fenerbahçe’nin ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ pankartı ve Atatürk tişörtüne, Galatasaray’ın da ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ pankartına itiraz etti.

Her iki kulüp, bu engel kaldırılmadığı sürece maça çıkmayacağını bildirdi. Suudiler geri adım atmayınca kulüpler de taviz vermeyerek maça çıkmadı.

Uçaklarının hazırlandığı, iki takım ve TFF yetkililerinin Türkiye’ye dönmeye hazırlandığı kaydedildi.

Bunun üzerine Fenerbahçe taraftar grubu ’12 Numara’, taraftarlara şu çağrıda bulundu:

“Galatasaray’ın kafilesini taşıyan uçak 04:00’te İstanbul Havalimanı’na, Fenerbahçe’mizin kafilesini taşıyan uçak ise 04:15’te Sabiha Gökçen Havalimanı’na inecektir…

Avrupa Yakası’nda yaşayan taraftarlarımızı Galatasaray’ı karşılamak üzere İstanbul Havalimanı’na… Anadolu Yakası’nda yaşayan Galatasaray taraftarlarını da Fenerbahçe’mizi karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı’na davet ediyoruz…”