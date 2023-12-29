Fenerbahçe maça çıkmama kararı aldı

Fenerbahçe bu akşam Suudi Arabistan’da Galatasaray’la oynanması beklenen Süper Kupa maçına çıkmama kararı aldı.

Fotoğraf: AA

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Twitter hesabından şunları dedi: “Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar: Fenerbahçe Atatürk tişörtü ve ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ pankartıyla çıkacaktı. İzin vermediler. Ali Koç maça çıkmama kararı aldı.”

https://twitter.com/yagosabuncuoglu/status/1740721610544365955?s=20

Gazeteci Onur Tuğrul da şu bilgiyi paylaştı: “Fenerbahçe ve Galatasaray’ın şu an en büyük sıkıntıları Atatürk’ün sözlerini içeren pankartlara ve Atatürk tişörtlerine izin verilmemesi. TFF tarafı ‘Geç bildirildi, akışta yoktu’ diyor. Kulüpler ligde böyle durumlarda sorun yaşamadıklarını hatırlatıyor. Akışın bozulmayacağını söylüyorlar. Ayrıca İstiklal Marşı’nın yanısıra Arabistan Marşı’nın da okunması da kulüpler tarafında problem olarak görünüyor.”

SON DURUM:



Fenerbahçe ve Galatasaray’ın şu an en büyük sıkıntıları Atatürk’ün sözlerini içeren pankartlara ve Atatürk tişörtlerine izin verilmemesi.



TFF tarafı “geç bildirildi, akışta yoktu” diyor.



Kulüpler ligde böyle durumlarda sorun yaşamadıklarını hatırlatıyor. Akışın… — Onur Tuğrul (@onurtugrul) December 29, 2023

TFF açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise maçın İstiklal Marşı’yla başlayacağını duyurmakla yetindi.

➡️TFF: "Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda, 100. yıl kutlama etkinlikleriyle, şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz." pic.twitter.com/QAkuBxxD9a — AA SPOR (@aa_spor) December 29, 2023

Ne olmuştu?

TFF Suudi Arabistan’da oynanmasına karar verdiği Süper Kupa finali uzun zamandır tartışılıyordu. Fenerbahçe ve Galatasaray dün maçın oynanacağı kente gitmişti. Maça saatler kala Fenerbahçe Başkanı Ali Koç “Atamızın ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözünün yazılı olduğu pankartla maça çıkacaktık ancak anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmedi. Tam belli değil, duruma bakacağız” açıklamasını yapmıştı.

Suudi Arabistanlı yetkililerse Atatürk posterine, Atatürk tişörtüne, İstiklal Marşı’na ve ‘Yurtta sulh, cihanda sulh‘ pankartına izin vermedi.

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray taraftarları sosyal medyada duruma tepki göstererek takımlarının maça çıkmaması yönünde paylaşım yapıyor.

TFF’yse şu açıklamayı yaptı: “Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda, 100. yıl kutlama etkinlikleri, şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşımız ile başlayacaktır.”