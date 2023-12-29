ABD’de pornografik içerik üreten rektör görevden alındı

Wisconsin Üniversitesi’nin eski rektörü Joe Gow, eşiyle beraber pornografik videolar ürettiği ve bu videolarda yer aldığı gerekçesiyle kovuldu.

Joe Gow.

Wisconsin Üniversitesi mütevelli heyeti çarşamba günü hızlıca toplanarak bir araya geldi. Toplantıda Gow’un görevden alınması oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Oylamanın ardından Wisconsin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Jay Rothman ve Karen Walsh üyelerin, Gow’un üniversiteyi ‘ciddi itibar kaybına’ maruz bırakan ‘belirli bir davranışını’ yaptıklarını öğrendiklerini açıkladılar. Gow’un davranışları ‘iğrenç’ olarak nitelendirilirken ve Gow’un eylemlerine yönelik herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Gow, Associated Press’e verdiği bir demeçte, mütevelli heyeti kendisinin ve eşinin pornografik videolar ürettiğini ve bu videolarda göründüğünü keşfettiğini söyledi. Görevden alınan rektör, herhangi bir videoda üniversiteden veya üniversitedeki bir rolünden bahsetmediğini ve işten atılmanın ‘ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiğini’ söyledi.

Ayrıca Gow, mütevelli heyetinin kendisine neyi ihlal ettiğini asla söylemediğini ve savunmasının alınmadığını kaydetti. Gow, sadece işten çıkartıldığına dair bir e-posta aldığını belirtti.

Mütevelli Heyeti Başkanı Rothman, Associated Press’e gönderdiği bir e-postada, Gow’un öğrenciler, öğretim üyeleri ve toplum için bir rol model olarak hareket etmede başarısız olduğunu belirtti.

Gow, 2018’de porno oyuncusu Nina Hartley’i üniversitede konuşmaya davet ettiği için ağır eleştirilere maruz kalmıştı. O zamanki mütevelli heyeti başkanı Ray Cross, Gow’u azarlamış ve mütevelli heyeti kendisine o yıl zam yapmayı reddetmişti.

Gow ve eşi, porno oyuncularıyla yemek pişirdiği ‘Sexy Healthy Cooking’ adlı bir YouTube kanalında rol alıyor. Ayrıca “Faydalı Tek Eşlilik: Porno İlişkimizi Nasıl Zenginleştirir” ve “Faydalı Evlilik – Gerçek Hayattaki Yetişkin Endüstri Maceralarımız” adlı iki e-kitap da yazdılar. Amazon’daki biyografileri, pornografik bir web sitesindeki videolarından bağlantılar içeriyor.