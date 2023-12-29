Yaramazlara biraz batar!

Gazeteci Furkan Karabay, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Gözaltına alınan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Furkan Karabay

Hakkındaki tebligatı almak için karakola çağırılan Karabay, dün gittiği karakolda gözaltına alınarak Vatan Emniyet’teki terör şubeye götürülmüştü.


Karabay’a, yaptığı bir haberde tutanakta adı geçen savcının ismini açık yazdığı için “terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme” suçlaması yapıldı.

Gerçek Gündem‘in aktardığına göre gözaltına alındıktan saatler sonra avukatlarıyla görüştürülen Karabay, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Karabay, üç hafta önce evinden polis zoruyla alınarak ifadeye götürülmüştü.

Gazeteci Furkan Karabay yine gözaltında

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