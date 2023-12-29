Cumhurbaşkanı başdanışmanından İmamoğlu’na hakaret: Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, müptezel

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakaret etti: “Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, müptezel.”

Oktay Saral ve Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: Twitter/AA

İmamoğlu dün, Sözcü TV’de özel bir röportaja katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yayının bir bölümünde TOKİ başkanı bağlanmak istedi ancak program moderasyonu buna izin vermedi.

Moderatör Senem Tolugay Ilgaz, önceki özel röportajlarda da olduğu gibi bu röportajda da format gereği TOKİ başkanının yayına bağlanamayacağını ancak televizyonun her zaman kendisine açık olduğunu kaydetti.

İmamoğlu da bunun üzerine “TOKİ sizin için ne ifade ediyor bilmiyorum ama TOKİ başkanı bir gün isterse KİPTAŞ genel müdürüyle oturup konuşur” diyerek TOKİ başkanının Ilgaz ve Sözcü üzerinden prim yapmaya çalıştığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral da bu anları Twitter’da paylaşarak İmamoğlu’na hakaret etti.

Saral, şunları dedi: “Sen TOKİ başkanının ne muhatabı olabilirsin ne de tırnağı. Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, Trabzon’un yüz karası müptezel!”