Yılın son haftasında yedi film vizyonda

Sinemalarda yılın son haftasında, başrolü Natalie Portman ve Julianne Moore’un paylaştığı ‘Bir Skandalın Peşinde’ dahil yedi film vizyonda.

Bir Skandalın Peşinde

Film iki kadını izliyor: Popüler TV oyuncusu Elizabeth (Natalie Portman) ile onun filmde canlandıracağı Gracie (Julianne Moore)

Elizabeth’in hayatını gözlemlemek için binlerce kilometre aşarak Georgia eyaletine geldiği Gracie ve genç eşi, zamanında tüm ülkeyi ayağa kaldıran bir skandala yol açmışlardır. Şimdiyse, aradan yirmi yıl geçtikten sonra, evlilikleri Elizabeth’in ısrarlı sorularıyla sarsılır. Gerçek olaylara dayanan bu camp kara komedi, Amerika’nın skandallara olan takıntılı zaafını su yüzüne çıkaran eğlenceli bir psikolojik dram.

Dogman

Çocukluğunda şiddet yanlısı babası tarafından istismara uğrayan ve acımasızca köpeklere atılan Douglas’ın hikayesini anlatan film yönetmen Lus Besson’un şimdiye kadarki en karanlık filmi olarak görülüyor.

Dogman; çocukluk travması ve fiziksel yaralanmalardan kurtulma yolculuğunda kendi yolunu bulmaya çalışan; bu uğurda toplumsal kuralları, cinsiyet sınırlamalarını da esneterek, köpek sevgisinde aşırıya kaçan Douglas’ın hikayesi.

Aşk Her Yerde

Yılbaşı dönemlerinin favori filmlerinden biri olan romantik komedi, 20’nci yıldönümünü kutlamak için 4K restore edilmiş haliyle yeniden vizyonda.

Richard Curtis imzalı; Alan Rickman, Huge Grant, Colin Firth, Keira Knightley gibi yıldız isimlerin yer aldığı filmde Londra’da yaşanan birbirinden farklı 10 aşk hikayesini anlatıyor.

Mutluyuz

İbrahim Büyükak’ın yönetmenliğini yapıp başrolünde Yasemin Sakallıoğlu ile oynadığı film, boşanma aşamasında olan bir çiftin hayatını konu ediniyor.

Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör

Animasyon tutkunlarının ve çocukların ilgisini çekecek ‘Rafadan Tayfa’ serisinin dördüncü filminde, Rafadan Tayfa ekibi ajan ve adamları tarafından kontrolden çıkarılmış olan Hayrimatör’ü kurtarmak için bir araya geliyor.

Haftanın korku filmleri

Bishal Dutta tarafından çekilen ‘İçimdeki Şeytan’, okula uyum sağlamak için ailesini ve kültürünü yok sayan bir gencin, eski yakın arkadaşına mitolojik kötü bir ruhun musallat olmasıyla, kötü ruhu yenmek için kökleriyle yüzleşmek zorunda kalışını anlatıyor.

Melissa Barrera, Guy Burnet ve Edie Inksetter’in oynadığı Lori Evans Taylor’un filmi ‘Karanlık Ruhlar’, hamileliğinin son zamanlarında bebeğinin ve kendisinin sağlığının riskli bir döneme girdiğini öğrenen genç bir kızın, doktor tavsiyesiyle taşındığı yeni evde farklı varlıklarla yaşadığı korkunç olaylar etrafında dönüyor.