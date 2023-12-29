Türkiye’deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin düzenlediği ortak operasyonla, Türkiye’deki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği’ne saldırı hazırlığındaki 3’ü IŞİD’in sorumlusu 32 şüpheli yakalandı.

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AA’nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre MİT, radikal İslamcı örgüt IŞİD’in Türkiye yapılanmasının istihbarat sorumlusu ‘Abu Yakin el Iraki’ kod adlı Micbel el-Şuveyhi ile ‘Ebu Leys’ kod adlı Muhammed Hilaf İbrahim İbrahim’in Türkiye’deki sinagog ve kiliselere, ‘Abdullah el Cumeyli’ kod adlı İyheb Elani’nin ise Irak Büyükelçiliği’ne yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit etti.

Söz konusu 3 kişi ve onlarla bağlantılı oldukları belirlenen 29 şüpheli, MİT ve emniyetin düzenlediği ortak operasyonla yakalandı.

Operasyonda örgüte ait çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.