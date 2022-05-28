Akşam Postası / 28 Mayıs 2022

Moody’s Türkiye’nin notunu güncellemedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunun güncellenmediğini duyurdu.

Açlık sınırı 6 bin lirayı aştı

Türk-İş’in hesapladığı gıda enflasyonu mayısta yıllık yüzde 100’ü aştı. Buna göre açlık sınırı 6 bin lirayı aştı, yoksulluk sınırı da 20 bin TL’ye dayandı.

NATO görüşmesinde çok az ilerleme kaydedilmiş, yeni tarih bile belirlenmemiş

Reuters’a konuşan iki üst düzey yetkiliye göre, Türkiye ile İsveç ve Finlandiyalı yetkililer arasında hafta içi düzenlenen NATO görüşmelerinde kayda değer bir ilerleme kaydedilmedi ve yeni görüşme tarihi dahi belirlenmedi.

Bilim kurulu üyesi anlattı: Maymun çiçeğine yakalanan ve temaslısı ne yapmalı?

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye’de maymun çiçeği vakası tespit edildiğinde atılması gereken ilk adımları anlattı.

Rusya: Türkiye, Suriye’de olanlara kayıtsız kalamaz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Suriye’de olup bitenlere kayıtsız kalamayacağını belirtti.

DSÖ: ‘Gizemli’ hepatitte vaka 650’ye, can kaybı dokuza yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Britanya’da ortaya çıkan ve daha sonra çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün bulaştığı çocuk sayısının en az 650’ye çıktığını, dokuz çocuğun virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

‘Hassasiyetler’ bunu gerektirdi: Melek Mosso yerine Seda Sayan

Isparta Uluslararası Gül Festivali’nde 3 Haziran’da düzenlenecek Melek Mosso konseri iptal edilmişti. Festivalde Melek Mosso’nun yerine Seda Sayan’ın sahne alması kararlaştırıldı.

Önden haber almışlar: Şekerde ithalat kararıyla aynı gün gemiler limana yanaştı

Uzmanların Türkiye’de üç ay yetecek kadar şeker stoku kaldığını söylediği bir dönemde, Tarım ve Orman Bakanlığı, bunun ‘spekülatif fiyat artışlarına neden olmaması’ adına dün ithalatın önünü açtı.

CHP’den ‘imalı’ paylaşım: Eski liderin ‘kaçış planı’ tutmadı, oğulları ABD’de tutuklandı

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Eski Panama başkanı Ricardo Martinelli’nin oğullarının ABD’de karapara aklamaktan yargılanıp üçer yıl hapse çarptırıldığı mahkeme kararını Twitter’da paylaştı.