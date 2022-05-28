Bilim kurulu üyesi anlattı: Maymun çiçeğine yakalanan ve temaslısı ne yapmalı?

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye’de maymun çiçeği vakası tespit edildiğinde atılması gereken ilk adımları anlattı.

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DHA’ya konuşan profesör henüz Türkiye’de vaka tespit edilmediğini belirtti.

‘Döküntüler kuruyana kadar izolasyon’

Yavuz, vaka çıkması durumunda neler yapılması gerektiğini de şöyle anlattı: “Türkiye’de düşünsenize hiç görülmemiş bir hastalık. İlk hastanın, döküntüler tamamen kuruyana kadar izolasyonda kalması gerekecek. Çünkü toplumda hiç görülmeyen bir hastalık ki ilk defa olacak. Daha önce yayılmamış bir hastalık yani, bu şekilde belki yayılmasını engelleyebiliriz.

Hasta tespit edildikten sonra tüm lezyonlar kuruyacak, kabukları dökülecek, çünkü oralardan da bulaşma söz konusu olabiliyor; bu da iki ila dört hafta kadar sürüyor. Semptomlar çıktıktan, döküntüler başladıktan sonra 14-28 gün arası hasta olan kişinin izolasyonu gerekiyor. Temaslıların semptomlar oluşmadan aşılanması ve 21 güne kadar izolasyonu söz konusu olabilir.”

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10’a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her iki vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Maymun çiçeğinin büyük solunum salgısı damlacıklarıyla bulaşması ve belirtisiz hastalık yapmaması nedeniyle Covid-19 kadar yayılması beklenmiyor.