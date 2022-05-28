Türk-İş’in hesapladığı gıda enflasyonu mayısta yıllık yüzde 100’ü aştı. Buna göre açlık sınırı 6 bin lirayı aştı, yoksulluk sınırı da 20 bin TL’ye dayandı.

Fotoğraf: AA

Enflasyonun öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen Türk-İş gıda enflasyonu yıllık bazda mayısta yüzde 108 olarak kaydedildi.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ‘gıda için’ yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 13,04 oranında gerçekleşti.

Beş aylık değişim oranı yüzde 46,85 oldu. Araştırmanın mayıs sonucuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı diğer deyişle açlık sınırı 6 bin 17 TL’ye çıktı.

Yoksulluk sınırı 19 bin 602 TL’ye, bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 7 bin 836 TL’ye yükseldi.