Reuters: Türkiye’deki NATO görüşmelerinde çok az ilerleme kaydedildi

Reuters’a konuşan iki üst düzey yetkiliye göre, Türkiye ile İsveç ve Finlandiyalı yetkililer arasında hafta içi düzenlenen NATO görüşmelerinde kayda değer bir ilerleme kaydedilmedi ve yeni görüşme tarihi dahi belirlenmedi.

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Finlandiya ve İsveç, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO’ya başvurma kararı almıştı. Türkiye’nin NATO’daki diğer 30 ülke gibi konuyla ilgili veto hakkı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi” derken, iki ülkenin üyeliğine olumlu bakmadıklarını söylemişti. Erdoğan çekincelerini dile getirse de NATO üyesi Batılı ülkelerin yetkilileri iki ülkenin hızla ittifaka dahil olmasını bekliyor.

İsveç ve Finlandiya heyetleri NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin çarşamba günü Ankara’da istişarelerde bulunmuştu.

Reuters’a konuşan ‘üst düzey’ bir Türk yetkili, İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’nin desteğini kazanmak için ‘zor’ adımlar atmaları gerektiğini söyledi: “Bu kolay bir süreç değil. Daha fazla müzakere yapılacak ancak yeni bir tarih çok yakın görünmüyor.”

Görüşmelerle ilgili bilgisi olan başka bir yetkiliyse toplantıda, kayda değer bir ilerleme kaydedilmediğini ve bir sonraki görüşme için tarih belirlenmediğini söyleyerek, NATO’nun 29-30 Haziran’da İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenleyeceği zirvede Türkiye’nin iki ülkenin üyelik hedeflerine hâlâ karşı çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.