DSÖ: ‘Gizemli’ hepatit vakaları 650’ye, can kayıpları dokuza yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Britanya’da ortaya çıkan ve daha sonra çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün bulaştığı çocuk sayısının en az 650’ye çıktığını, dokuz çocuğun virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, 5 Nisan’dan 26 Mayıs’a kadar merkeze raporlanan vakaların incelenmesi sonucu mevcut durumda 33 ülkeden 650 vakanın doğrulandığı kaydedildi.

Vakaların çoğunluğuna DSÖ’nün Avrupa Bölgesi ülkelerinde rastlandığı ve sadece Britanya’da 222 vakanın görüldüğü bildirildi.

Virüsün bulaştığı 650 çocuktan 38’inin karaciğer iflası geçirdiği ve karaciğer nakli ameliyatına alındığı kaydedildi.

Vakaların yüzde 75,4’ünün 5 yaş altında olduğu ve yaş ortalamasının 1 ay ile 16 yaş arasında değiştiği belirtildi.

Adenovirüsün neden olma ihtimali yüksek

Gizemli hepatite adenovirüsün sebep olabileceği varsayımının güçlü olmasına rağmen virüsün etiyolojisinin henüz tespit edilemediği vurgulandı. Vakalardan 181’inde adenovirüs, 188’inde de Kovid-19 bulunduğu aktarıldı.

Virüsün yayılmasına karşı çocuklara basit hijyen kurallarını sıkça uygulama, kalabalık yerlerden uzak durma, öksürük ve hapşırıklarda ağız ve burnu kapatma ve temiz su içme tavsiyelerinde bulunuldu.

Nedeni bilinmeyen, sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri olan virüs, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.