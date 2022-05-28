Önden haber almışlar: Şekerde ithalat kararıyla aynı gün gemiler limana yanaştı

Uzmanların Türkiye’de üç ay yetecek kadar şeker stoku kaldığını söylediği bir dönemde, Tarım ve Orman Bakanlığı, bunun ‘spekülatif fiyat artışlarına neden olmaması’ adına dün ithalatın önünü açtı.

Cumhurbaşkanı kararının yayımlandığı gün limanlara şeker gemilerinin yanaşıp yük boşaltması dikkat çekti.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Bazı firmaları şeker gibi zengin edecek süreç başlamıştır” dedi.

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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyada buğday krizi gündeme gelmişti. Şimdi de şeker krizi baş gösterdi. Hindistan şeker ihracatını 10 milyon tonla sınırlandırırken, Rusya da şeker ihracatını yasaklamıştı. Ukrayna şeker ihraç etmek istese de Rusya engeline takılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ülkelerin ihracatı kesmesiyle beraber, Türkiye’nin şeker stoklarının yeni sezona yetişmeyeceğini düşünerek bazı imlaatçılara dün ithalat yetkisi verdi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi: “Son günlerde spekülatif fiyat ve miktar hareketlerinin de oluştuğu gözlenmektedir. Piyasa dengelerinin sağlanması ve spekülasyonların önlenmesi amacıyla şekerli mamul üreten imalatçılara şeker için tarife kontenjanı açılarak ithalat yetkisi verilmesine ilişkin çalışma başlatılmıştır.”

‘Sıfır gümrüklü’ ithalat için Ticaret Bakanlığı özel şirketlere ‘ithalat lisansı’ da verecek.

Kararla şeker depolardan çıktı

CHP’li Aygun, piyasayı denetlemekle görevli Türk Şeker yerine özel firmalara bu yetkinin verilmesinin hem tüketiciyi hem de üreticiyi mağdur edeceğini şöyle anlattı: “Bazı firmaları ‘şeker gibi’ zengin edecek süreci başlatmıştır. Nitekim sıfır gümrükle ithalat yetkisi veren cumhurbaşkanlığı kararı çıkmadan 10 gün önce Hindistan, Pakistan ve Polonya’dan ithalat yapmaya başlayan belli firmalar, ya gemilerini açıkta bekletmiş ya da ithal şeker kamışı ve pancarlarını gümrük antrepolarına boşaltmıştır. Hindistan ve Pakistan’dan şeker kamışı, Polonya’dan şeker pancarı getirmişlerdir. Cumhurbaşkanlığı kararıyla şekerler depolarından çıkarken, gemiler limanlara yanaşmaya başlamıştır. “

Buna göre Mersin Limanı’a iki gemi yaklaşık 30 bin ton şeker boşalttı. Tekirdağ Ceyport Limanı’na gelen gemiden de 8 bin ton şeker boşaltıldı. Ayrıca İskenderun açıklarda bir gemi, Mersin açıklarında iki gemiyse boşaltma sırasını bekliyor.

Aygun şöyle devam etti: “Türkiye’de planlı tarım yapılmamakta, bunun karşılığında vatandaşımız pahalı şeker tüketirken, üreticimiz de hak ettiği oranda kazanamamaktadır. Ama ithalat üzerinden belli şirketlere ‘kıyak gibi’ gelir sağlanarak, haksız zenginleşmelerine yol verilmektedir.”