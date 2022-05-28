‘Sosyal medya yasası’ ifade özgürlüğü kısıtlanmasın diyeymiş

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, yeni sosyal medya yasasını ifade özgürlüğünü korumak için çıkardıklarını söyledi.

AKP ve MHP, kamuoyunda ‘sosyal medya yasası’ olarak bilinen kanun teklifini 26 Mayıs’ta Meclis Başkanlığı’na sunmuştu.

Teklife göre ‘halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse’ye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Teklifteki bu madde başta basının olmak üzere kişilerin ifade hürriyetinin kısıtlanmasına olanak sağlayabileceği gerekçesiyle eleştirilmişti.

‘Özgürlük kısıtlanmasın diye…’

NTV’ye konuşan Ünal, teklifi şu sözlerle anlattı:

* Dezenformasyonun cezayla engellenemeyeceğini bütün dünya kabul ediliyor ama bunun suç olduğunu da kabul ediliyorlar.

* Sosyal medya teklifi gibi özellikle Avrupa’da da benzer düzenlemeler yapılıyor. Bakın biz, dezenformasyonu ‘kamu barışa karşı suç’lar başlığı altında ele aldık. Biraz eğer kişilere yönelik suç başlığı altında ele alsaydık o zaman ifade özgürlüğünün ihlali söz konusu gibi iddialar ortaya atılabilirdi.

* İfade hakkı, eleştiri ve basın özgürlüğü kısıtlanmasın diye böyle bir çalışma yapıyoruz.

* Anayasa’ya aykırı olabilmesi için öncelikle diğer yasalarda karşılık bulmaması gerekiyor ya da basın özgürlüğünü doğrudan kısıtlayıcı niteliğe sahip olması gerekiyor. Gelişmiş demokrasilerde bu tarz düzenlemeler yapılıyor. Almanya bu konuda daha sert tedbirler getirdi.

‘Kılıçdaroğlu’nun iddiaları haberleştirilebilecek’

* Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarını tabii ki gazeteci haberleştirecek. Bu suç kapsamına girmiyor.

* Dezenformasyon hepimizi tehdit eden bir durum. Dezenformasyon ya suç kararını da yargı verecek. Ama kalkıp daha ilgili düzenlemeyi okumamış, çıkıp ‘Vatandaşın sesini kısıyorsunuz’ diyorlar.