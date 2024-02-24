Akşam Postası / 24 Şubat 2024

Erdoğan’ın mitinginde açılan pankart apar topar kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Sakarya mitingine katılan bir grubun açtığı “İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın” pankartına hızlıca el kondu.

Elon Musk’ın korktuğu başına geldi

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın piyasaya değeri son çeyrekte 188 milyar dolar azaldı.

Navalni’nin cesedi teslim edildi

Rusya’da cezaevinde ölen muhalif lider Aleksey Navalni’nin cesedi bir hafta sonra ailesine teslim edildi.

Fenerbahçe’de sakatlık sürprizi

Kasımpaşa maçına hazırlanan Fenerbahçe’de iki önemli oyuncu sakatlandı.

Borsada yatırımcı sayısı 8 milyona dayandı

Yeni halka arzlarla beraber borsaya giriş arttı. Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon sınırına dayandı.

Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde yüzde 0,85, gram altın yüzde 1,91 değer kazandı.

Bülent Şık görevine iade edildi

‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ adlı bildiriye imza attığı için Akdeniz Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilen akademisyen Bülent Şık, mahkeme kararıyla görevine iade edildi.

Sahte reçete dolandırıcılığı: SGK’yı zarara uğratan doktor ve eczacılar tutuklandı

İstanbul Beylikdüzü’nde gerçeğe aykırı reçete düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yaklaşık 5 milyon lira zarara uğratıldı. Olayla ilgili üç doktor ve eczacıların da aralarında bulunduğu 18 zanlı tutuklandı.

Biden’ın sahte ses kaydı: 20 dakikadan az sürdü, 1 dolara mal oldu

ABD’de seçmenlere gönderilen Joe Biden’ın sahte ses kaydını, bir sihirbazın yapay zekayla yaptığı tespit edildi.

ABD’de ‘casus balon’ alarmı

ABD’de yetkililer, ülkenin batı bölgesinde yüksek irtifada uçan, aidiyeti ve amacı bilinmeyen bir balon tespit ettiklerini ve takibe aldıklarını duyurdu.

Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,34 kazançla 9.374,20 puandan tamamladı.