Navalni’nin cesedi teslim edildi

Rusya’da cezaevinde ölen muhalif lider Aleksey Navalni’nin cesedi bir hafta sonra ailesine teslim edildi.

Aleksey Navalni. (AA)

Rus cezaevi yetkilileri, Navalni’nin cezaevi tesisinde yürüyüş yaptıktan sonra rahatsızlandığını ve bilincini kaybettiğini, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldüğünü duyurmuştu.

Annesi ısrarla oğlunun cesedini almak istese de bir türlü olumlu yanıt alamıyordu.

AA’nın haberine göre Navalni’nin Sözcüsü Kira Yarmış, “Aleksey’in cesedi annesine teslim edildi. Bunu bizimle birlikte talep eden herkese teşekkür ederim” dedi.

Yarmış, cenaze töreni yapılmasına Rus yönetiminin engel koymayacağını umduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

Kremlin’e muhalif Aleksey Navalni, zehirlendiği iddiasıyla Almanya’nın başkenti Berlin’de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova’ya dönüşünde havalimanında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023’te cezaevinde bulunan Navalni’ye aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Navalni, Ocak 2022’de Rusya’da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.

Muhalif lider, 16 Şubat’ta şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti.