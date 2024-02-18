Yaramazlara biraz batar!

Navalni’nin cesedi ailesine teslim edilmedi

Rusya’da cezaevinde öldüğü duyurulan Rus muhalif Aleksey Navalni’nin cesedinin ailesine teslim edilmediği bildirildi.

Alksey Navalni. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Navalni’nin sözcüsü Kira Yarmış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Navalni’nin cesedinin incelenmek üzere Rusya’nın Salehard kentine ulaştırıldığına dair cezaevinden bilgi verildiğini aktardı.


Cesedin ailesine henüz teslim edilmediğini vurgulayan Yarmış, “Navalni’nin annesi ve avukatı, Salehard kentindeki morga gitti. Ancak onlara Aleksey’in cesedinin morgda olmadığı söylendi” ifadelerini kullandı.

Yarmış, Navalni’nin avukatlarına Rusya Soruşturma Komitesinden cesedin bulunduğu yer ve incelenme süreciyle ilgili birbiriyle çelişen bilgiler aktarıldığını ileri sürdü.

Muhalif lider, Ağustos 2020’de Sibirya’dan Moskova’ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanmış ve çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 22 Ağustos’ta Omsk’tan özel bir uçakla tedavi için Berlin’e getirilmişti. Almanya, Rus muhalifin zehirlendiğinden emin olduğunu duyurmuştu.

Avrupa Birliği (AB), Navalni’nin Rusya topraklarında kimyasal silahla suikast girişimine maruz kaldığını belirterek kimyasal silah kullanımı nedeniyle ortak uluslararası tepki çağrısında bulunmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri, Navalni’nin ölüm nedenine ilişkin bilgisi olmadığını, Putin’e haber verildiğini söylemekle yetinmişti.

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