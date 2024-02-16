Yaramazlara biraz batar!

Cezaevindeki Rus muhalif siyasetçi Navalny öldü

Üç yıldır hapiste olan Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalny hayatını kaybetti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ölüm nedenini bilmediklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en büyük rakiplerinden olan Navalny, Rusya’da aşırılık suçlamasıyla 19 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve 2021’den bu yana cezaevinde bulunuyordu.


Navalny Ağustos 2020’de Sibirya’dan Moskova’ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanmış ve çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 22 Ağustos’ta Omsk’tan özel bir uçakla tedavi için Berlin’e getirilmişti. Almanya, Rus muhalifin kesin olarak zehirlendiğinden emin olduklarını duyurmuştu.

Avrupa Birliği (AB), Navalny’nin Rusya topraklarında kimyasal silahla suikast girişimine maruz kaldığını belirterek, kimyasal silah kullanımı nedeniyle ortak uluslararası tepki çağrısında bulunmuştu.

Reuters‘ın haberine göre cezaevinde bulunan Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalny hayatını kaybetti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Navalny’nin ölüm nedenine ilişkin bilgileri olmadığını, Putin’e haber verdiklerini söyledi.

Navalny’nin sözcüsüyse avukatının cezaevine doğru harekete geçtiğini bildirdi.

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