İyi anılar biriktirmek şart!

Ölmeden önce hayatımız gerçekten bir film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçiyor olabilir! Bilim insanları bir kişinin öldüğü anda neler yaşadığına dair beyin aktivitesini kaydetti ve oldukça şaşırtıcı sonuçlar aldı.

Görseller: Canva

Ölmekte olan bir kişinin 15 dakikalık beyin aktivitesi kaydedildi

Antidote’un haberine göre; bir beyin monitörüne bağlıyken yaşanan ölüm sırasında bilim insanları büyüleyici sona bir bakış atabildi. Sonuçta öldüğümüzde hayatımızın gerçekten bir film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçtiği ortaya çıktı.

Ekibin Frontiers in Aging Neuroscience’da yayınlanan makalesine göre bilim insanları başlangıçta bir elektroansefalografi (EEG) cihazı kullanarak nöbetler için 87 yaşındaki bir epilepsi hastasının beyin dalgalarını inceliyorlardı. Hasta bu sırada kalp krizi geçirdi ve çalışma sırasında hala EEG’ye bağlıyken öldü. Bu durum araştırmacılara ölmekte olan bir kişinin 15 dakikalık beyin aktivitesini kaydetmek için eşsiz bir fırsat verdi.

Araştırmacılar, rüya görme ve hafızayı geri sarma sırasında meydana gelen ve ‘gama salınımları’ olarak bilinen beyin dalgalarında bir artış olduğunu keşfetti. Bu nedenle şimdi ekip ölmekte olan bir kişinin hayatının gözlerinin önünden film şeridi gibi geçtiği iddiasının gerçekten yaşanabileceğini iddia ediyor.

Ölmeden önce beyin, yaşamımızdaki önemli olayları son bir kez hatırlıyor!

Louisville Üniversitesi’nden araştırmanın baş yazarı Dr. Ajmal Zemmar ‘Ölüme yakın deneyimlerde bildirildiği gibi ölmeden önce beyin, hafızayı geri alarak yaşamımızdaki önemli olayları son bir kez hatırlıyor olabilir. Bu bulgular yaşamın tam olarak ne zaman bittiğine dair anlayışımıza meydan okuyor.’ diyor ve ekliyor: ‘Bu sadece hepimizin sonunda deneyimleyeceği esrarengiz ve korkutucu bir an hakkında fikir vermekle kalmıyor aynı zamanda organ bağışının zamanlanması hakkında daha iyi bir anlayış benimsememizi bile sağlayabilir.’

Bu büyük bir buluş olsa da, şu an sadece tek bir vakaya bakıldığından ve hastanın bulguları etkileyebilecek nöbet ve beyin şişmesi öyküsü bulunduğudan herhangi bir kesinlik taşımıyor. Ancak bununla birlikte ölmekte olan sıçanların beyin aktivitesi üzerine yapılmış geçmiş araştırmalar da benzer gama aktivitesi gösteriyor.

Zemmar, ‘Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, bu araştırmadan öğrenebileceğimiz şey şu; sevdiklerimiz gözleri kapalı bir halde bu dünyayı ve bizi bırakmaya hazırlanırken, beyinleri onlara hayatlarında yaşadıkları en güzel anlardan bazılarını tekrar izletiyor olabilir.’ diyor ve bunun aslında sevilen birinin ölümüyle yüzleşmek zorunda kalan ailelere biraz umut ve iyi bir vedalaşma anı sunabileceğini söylüyor.

Bu durumda, hayatımızda hatırlayabileceğimiz daha fazla iyi anı biriktirmek iyi bir fikir gibi, ne dersiniz?