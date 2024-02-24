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Yaramazlara biraz batar!

Ancelotti, Arda için sabırlı olunmasını istedi

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler’in, ilk 11’de sahaya çıkması ya da daha fazla süre alması için sabırlı olunması istedi.

Fotoğraf: AA

İspanya 1’inci Futbol Ligi’nin (La Liga) 26’ncı haftasında yarın sahasında Sevilla’ya karşı oynayacak Real Madrid’de İtalyan teknik direktör Ancelotti basın toplantısı düzenledi.


Bu sezon LaLiga’da sadece üç maçta ve toplamda 25 dakika süre alan Arda Güler’in neden sahada daha fazla süre alamadığı sorulan Ancelotti, şu cevabı verdi:

“Bu diğer futbolcularla rekabetle ilgili bir mesele. Çok genç ve sabırlı olmak gerek. Ama maça baştan itibaren başlayabilecek bir seviyede.”

Arda için fırsat doğmuştu

Real Madrid’te Juse Bellingham ve Joselu’nun sakatlıkları bulunuyor.

İspanyol basını, bu nedenle Ancelotti’nin Arda’ya daha fazla oynama şansı vermeyi düşündüğünü bildirmişti.

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Akşam Postası / 4 Haziran 2024

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