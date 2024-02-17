Yaramazlara biraz batar!

Ah bir de oynatsan: Ancelotti’ye göre Arda artık ilk 11’de çıkabilecek durumda

Real Madrid’de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler’in ilk 11’de sahaya çıkabilecek durumda olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Üst üste yaşadığı sakatlıklardan kurtulmasına rağmen forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler’in kiralanacağı iddia edilirken Real Madrid cephesinden açıklama geldi.


AA’nın haberine göre Ancelotti düzenlediği basın toplantısında, Arda’yla ilgili gelen soruya şöyle yanıt verdi:

“İlk 11’de sahaya çıkabilecek durumda; çünkü fiziksel olarak bunu kaldırabilir. Şimdi, aynı mevkide oynayan ve rekabet ettiği diğer takım arkadaşlarıyla mücadele etmesi gerek. Ona karşı sabırlı olmalıyız.”

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