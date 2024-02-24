Erdoğan’ın mitinginde açılan pankart apar topar kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Sakarya mitingine katılan bir grubun açtığı “İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın” pankartına hızlıca el kondu.
Erdoğan, Sakarya’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu.
Mitinge katılanlardan bir grup, “İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın” yazılı pankart açtı.
Daha sonra pankartı açanların yanına gelen bazı kişiler pankartı kaldırdı.
İktidar, İsrail’in Gazze’ye ağır saldırılarından sonra da Tel Aviv’le ticaretin sürmesi nedeniyle eleştiriliyor.