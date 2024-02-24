Biden’ın sahte ses kaydı: 20 dakikadan az sürdü, 1 dolara mal oldu

ABD’de seçmenlere gönderilen Joe Biden’ın sahte ses kaydını, bir sihirbazın yapay zekayla yaptığı tespit edildi.

Joe Biden. (AA)

ABD’de 2024 seçimleri kapsamında, New Hempshire’da yapılan ön seçimden bir gün önce seçmenlere ses kaydı gönderilmişti.

ABD Başkanı Biden’a aitmiş gibi paylaşılan ses kaydında şöyleydi: “Salı günü oy vermek yalnızca Cumhuriyetçilerin Donald Trump’ı yeniden seçme arayışlarına olanak tanıyor. Oyunuz bu salı değil, kasım ayında fark yaratacak.”

NBC News‘in haberine göre Biden’ın sahte ses kaydını yapay zeka teknolojisinden yararlanarak oluşturan kişinin New Orleans eyaletinde sihirbazlık gösterileriyle geçinen Paul Carpenter olduğu ortaya çıktı.

Carpenter, söz konusu ses kaydını Demokrat partideki bir başka aday Dean Phillips’e çalışan Steve Kramer’in kendisinden istediğini ve nerede kullanılacağına dair bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Olayın detaylarını aktaran Carpenter, ses kaydını Eleven Labs isimli bir programda yaptığını söyledi: “Robocall’da kullanılan sesi ben yaptım ama bunu ben dağıtmadım. Birinin bana bir şey yapmam için para teklif ettiği bir durumdu ve ben de yaptım. Herhangi bir kötü niyet yoktu. Nasıl dağıtılacağını bilmiyordum.”

Yapay zekayla insanları yanıltmanın çok kolay olduğunu anlatan Carpenter, “Sahte sesin oluşturulması 20 dakikadan az sürdü ve yalnızca 1 dolara mal oldu” dedi.

Carpenter, bu iş için Cramer’den sadece 150 dolar aldığını söyledi.