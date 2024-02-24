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Yaramazlara biraz batar!

Borsada yatırımcı sayısı 8 milyona dayandı

Yeni halka arzlarla beraber borsaya giriş arttı. Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon sınırına dayandı.

Fotoğraf: Canva

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı, yeni halka arzların başlamasıyla artarak yeniden 8 milyon sınırına geldi.


Pay senedi yatırımcı sayısı 23 Şubat’la sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 245 bin 272 kişi arttı. Pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 728 bin 937’den 7 milyon 974 bin 209’a çıktı.

Böylece son iki haftadaki artış 773 bin 773.

Aynı hafta pay senedi değeriyse 12,35 trilyon liradan 12,51 trilyon liraya yükseldi.

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