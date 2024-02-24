Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde yüzde 0,85, gram altın yüzde 1,91 değer kazandı.
24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 1,91 kazançla 2.027 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,92 artışla 13 bin 623 liraya yükseldi.
Doların fiyatı yüzde 0,85 artışla 31,0920 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,74 yükselişle 33,7050 lira oldu.
Geçen hafta 38,8410 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,88 artarak 39,5700 liraya yükseldi.
İsviçre frangıysa önceki haftaya kıyasla yüzde 1,21 yükselişle 35,5090 liradan alıcı buldu.