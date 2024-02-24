Cildinize de dişleriniz kadar zaman ayırın

“İstediğiniz kadar cilt bakımı, lazer tedavisi, enjeksiyon yaptırın, eğer evde iyi bir cilt bakımı rutini geliştirmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz demektir.”

Bu sözler Rescue Spa’nın kurucusu ünlü estetisyen Danuta Mieloch’ ait.

Bahsettiği rutinin bir parçası cilt temizliği. Bu adım birçok insanın hafife aldığı ancak geliştirilebilir bir adım.

Cilt temizlemenin en doğru yolu

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Mindbodygreen’in haberine göre birçok cilt uzmanı gibi Mieloch da çift aşamalı cilt temizliğini öneriyor. Buna göre ilk adım yağlı, kremsi bir temizleyici kullanmak. “Yağı, makyajı, güneş kremini ve günün kirini çıkarmak için bir temizleme yağı gerekir.” Cilt tipiniz hakkında ne düşünürseniz düşünün, yağlı ciltlerin bile bu yağa ihtiyacı var.

Mieloch’un en çok vurguladığı, genelde unutulan bir nokta: Cildinize yağla masaj yapmaya zaman ayırmak. “Diş fırçalama süresini düşünün. Baştan savma, kısa süre fırçalarsanız beklediğiniz sonucu alamazsınız.”

Mieloch, bu süreçte temiz, yumuşak bir bez kullanılmasını öneriyor. Cilde masaj yaparak temizledikten sonra ikinci temizleyici adımı uygulamadan önce bez yardımıyla fazla yağı silmelisiniz.

Eğer cilt temizliğinin ilk adımına gereken özeni gösterir ve cildinize masaj yapmak için fazladan birkaç dakikanızı ayırırsanız, ikinci aşamada su bazlı bir temizleyici, gözeneklerinizin derinliklerine dalıp kalan kiri temizleyebilir.

Peki ya sonra?

Mieloch bunun cilt tipi ve ihtiyaçlarınıza göre değişeceğini söylüyor. “Neredeyse egzersiz yapmak gibi. Belki daha fazla kardiyoya veya daha fazla ağırlığa ihtiyacınız var, bazen de daha fazla esnemeye ihtiyacınız var.”

Sonuç olarak Mieloch, harika bir cilt için herkesin cildini çift fazlı temizlemesi gerektiğine inanıyor, ancak en iyi sonuçları elde etmek için, dişlerinizi fırçalamaya harcadığınız süre kadar, temizleme yağıyla birkaç dakika boyunca masaj yapmalısınız…